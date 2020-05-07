Canan Kaftancıoğlu: İlk yapılacak seçimde gidecekler!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı Sözüm Var programındaki ifadeleri için kendisine yöneltilen darbe söylemi suçlamalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Kaftancıoğlı, “Sözlerim arasından cımbızlanarak alınan kelimeler üzerinden darbe anlamı çıkarmak, ancak demokrasiyi rafa anayasayı askıya alan darbeci bir zihniyetin aklına gelir. Halk TV'ye verilen cezanın gerekçesi bir televizyon kanalında muhalefetin iktidarı eleştirebiliyor olmasıdır” dedi.

“DARBECİ ZİHNİYET ARANIYORSA 31 MART SEÇİMLERİ İPTALİNE BAKILSIN”

“Siyasi iktidar ile bizlerin arasında halkın iradesine olan yaklaşım farkının en somut, en yalın örneği İstanbul seçimleridir” diyen Kaftancıoğlu, “Halkın iradesini tehdit bile değil direkt gasp eden darbeci bir zihniyet aranıyorsa; sadece mühürsüz oy pusulalarıyla sonuçları değiştirilen referandum ile 31 Mart İstanbul seçiminin neden ve nasıl iptal edildiğine bakmak yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ MASA BAŞINDA KURGULADIĞINIZ SUNİ DÜŞMANLAR DEĞİLDİR”

Canan Kaftancıoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bu süreçlerde halktan ve hukuktan başka hiçbir güce sığınmayan bizler, bugün basın özgürlüğüne yaptığınız darbeye, siyasetin diline bulaştırdığınız tehdit ve hakaret söylemlerine karşı da yalnızca demokrasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz.

* Halk geçim derdiyle, işsizlikle, yokluk ve yoksullukla boğuşurken buna seyirci kalanlar, günlerdir bizleri ölüm tehditleriyle, ağza alınmayacak hakaretlerle hedef göstermektedir.

* Türkiye'nin gündemi, sizin masa başında kurguladığınız suni düşmanlar değil halkın geçim derdidir, salgınla mücadeledir.

“GAZETECİLER MESKLERİNİN GEREKTİRDİĞİNİ YAPMIŞLARDIR”

RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezayla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Halk TV ve gazeteciler mesleklerinin gerektirdiğini yapmışlardır, yapmaya devam edeceklerdir. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basına yönelik bu tahammülsüzlüğün, darbeci zihniyetin en belirgin özelliği olduğu unutulmamalıdır.

* Bizler muhalefet partisi olarak varlık sebebimiz olan fikirlerimizi iktidara taşıma görevimizi her fırsatta dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

“İLK YAPILACAK SEÇİMDE GİDECEKLER”

Kaftancıoğlu, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

* İktidarın salgın günlerinde halkın esas sorunları olan işsizliğe, geçim kaygılarına hatta 3-5 tane maske teminine bile çözüm üretemediği için ortaya attığı bu suni gündemlerle meşgul olmayacağız.

* Bizler hayatın her alanında halkın sorunlarını konuşmaya, çözüm üretmeye ve demokrasinin var olması için çalışmaya devam edeceğiz.

* Tekrar ediyorum: erken, baskın ya da geç hiç fark etmez; ilk yapılacak seçimde gidecekler. Çünkü yönetemiyorlar!”

İLGİLİ HABER Kaftancıoğlu'ndan ilçe başkanlarına talimat: Çapsızları ciddiye almaya gerek yok