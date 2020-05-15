Canan Kaftancıoğlu’ndan iktidara ‘5 maske’ maske göndermesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, salgın sürecinde CHP'li belediyelere gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Kaftancıoğlu, ilçe başkanları ve il yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Ataşehir ve Kadıköy belediyelerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek belediyelerin salgın sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

”BELEDİYELERİMİZ DERMAN OLUYOR”

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın tüm engellemelerine rağmen CHP’li belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirterek ”Bu süreçte CHP’li ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz olağanüstü bir performans ile çalışıyor. Hem de bütün bu çalışmaları, iktidarın engellemelerine rağmen olukça başarılı bir şekilde yapıyorlar.

İstanbullu vatandaşlarımız, belediye personellerimizin emekleri ile bu süreci rahat bir şekilde atlatmaya çalışıyor. İktidarın beş maske bile dağıtamadığı bir alanda belediyelerimiz bütün ihtiyaç sahiplerinin derdine derman oluyor. Belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen halkçı zihniyet ve hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

”YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Ziyaretlerine Ataşehir’den başlayan Kaftancıoğlu, İlçe Başkanı Celal Yalçın ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile gıda kolisi yardımının yapıldığı Afet Koordinasyon Merkezi’ni, Maske Dikim Merkezi ve salgın sürecinde halka ücretsiz sıcak yemek hizmeti veren Ataşehir Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Kaftancıoğlu’na bilgi veren Ataşehir Belediyesi yetkilileri, ”Günde 3 bin maske üretebilme kapasitemiz var. Salgın süreci boyunca 60 bin maskenin yapımını gerçekleştirdik. Çok fazla gıda kolisi talebi alıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine en kısa sürede olumlu dönüş yapıyor ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun Ataşehir’deki son durağıysa Türkan Saylan Tıp Merkezi oldu.

Ataşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Kadıköy Belediyesi’ne geçerek İlçe Başkanı Ali Narin ve Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile bir araya gelen Kaftancıoğlu, ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yemek hizmeti veren Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fenerbahçe Sosyal Tesis, Kadıköy Belediyesi Sinematek ve Göztepe Alzheimer Merkezi’ni ziyaret etti.