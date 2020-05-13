Canan Kaftancıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na YKS çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu, YKS öğrencilerinin salgın nedeniyle yaşadığı kaygının sınav tarihinin öne çekilmesiyle arttığını belirterek YKS’nin temmuza ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü olarak yaptıkları saha çalışmasının sonuçlarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ”Sayın Ziya Selçuk, İstanbul’da YKS öğrencileri salgın nedeniyle çok büyük bir kaygı ve süreç nedeniyle de travma yaşıyorlar. Sınava birkaç gün kala yapılacak bir değişiklik işe yaramayacağı gibi travmalarını katlayacaktır. Gelin bu günden öğrencilerin seslerine kulak verelim hep birlikte”

YÜZDE 98.5: KARAR GERİ ÇEKİLSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizm sezonu nedeniyle YKS’nin 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceği yönündeki kararı sonrası CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul’da öğrenci ve velilerle görüşerek bir çalışma yapmıştı.

9 bin 135 öğrenci ve velinin yüzde 98.5’i sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesini istediğini açıklanmıştı.