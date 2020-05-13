Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na YKS çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YKS tarihinin öne çekilmesi sonrası öğrencilerin travma yaşadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sınavın temmuza ertelenmesi için çağrı yaptı. Kaftancıoğlu, ''Gelin öğrencilerin seslerine kulak verelim'' dedi.

Sozcu.com.tr
10:44 -
Haberler Gündem
Canan Kaftancıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na YKS çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu, YKS öğrencilerinin salgın nedeniyle yaşadığı kaygının sınav tarihinin öne çekilmesiyle arttığını belirterek YKS’nin temmuza ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü olarak yaptıkları saha çalışmasının sonuçlarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ”Sayın Ziya Selçuk, İstanbul’da YKS öğrencileri salgın nedeniyle çok büyük bir kaygı ve süreç nedeniyle de travma yaşıyorlar. Sınava birkaç gün kala yapılacak bir değişiklik işe yaramayacağı gibi travmalarını katlayacaktır. Gelin bu günden öğrencilerin seslerine kulak verelim hep birlikte”

YÜZDE 98.5: KARAR GERİ ÇEKİLSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın turizm sezonu nedeniyle YKS’nin 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceği yönündeki kararı sonrası CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul’da öğrenci ve velilerle görüşerek bir çalışma yapmıştı.

9 bin 135 öğrenci ve velinin yüzde 98.5’i sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesini istediğini açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERÖğrenciler isyan etti... CHP anket sonuçlarını açıkladı!Öğrenciler isyan etti... CHP anket sonuçlarını açıkladı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more