Canan Kaftancıoğlu’nun corona testi negatif çıktı!

CHP, klinik şikayetleri nedeniyle muayene olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun COVID-19 testi sonucunu paylaştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun son yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştır.

* Ortaya çıkan klinik şikayetleri üzerine yapılan muayenesi sonrası ileri tetkik yapılmasına karar verilmiştir.

* Sayın Kaftancıoğlu tetkikler sonuçlanıncaya kadar tedbir amacıyla çalışmalarına evden devam edecek olup sağlık durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.