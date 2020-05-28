Çelebi: Adalet kumandalı şekilde işliyor

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım, Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından tutuklanmıştı. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Eren Yıldırım'ın haksız yere tutuklandığını belirterek şunları söyledi:

* Eren Yıldırım atama bekleyen edebiyat öğretmeni bir arkadaşımızdır. Evlerinin yakınındaki Yüreğir Kaymakamlığı civarında ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken, bir kalabalığın kaymakamlığın önünde patates, soğan indirdiğini görüp, ne yapıldığını soruyor.

ŞİKAYETÇİ OLANI GÖZALTINA ALIYORLAR

* Kaymakamlığın koruma polisleri “Ne işiniz var, çekin gidin” diye tepki gösteriyorlar. Ardından bir polis, silahını çekiyor, mermiyi namlunun ağzına veriyor. Bu arada Eren'in annesi ve babası 155’i arıyor. Gelen polisler, şikayetçi olmasına rağmen Eren’i alıp götürüyorlar.

* Eren’i sabaha kadar tuttular. Adliyeden serbest kaldı annesi ve babasıyla birlikte… Cumartesi akşamı tutuklama kararı çıkartılmış. Nöbetçi olmayan bir mahkemenin hakimi gelerek tutuklamayı gerçekleştiriyor. Eren’i milletvekillerimizle birlikte teslim ettik.

EMİRLE İŞ YAPAR NOKTASINA GELMİŞLER

* Bayram öncesi tutuklamaya itiraz edildi, ancak mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Tutuklama kararı Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ortaya çıkan bir şey. Bu arkadaşımızın suç sayılabilecek hiçbir eylemi yok. Adalet kumandalı bir şekilde böyle devam ediyor. Hakim ve savcıları suçlamıyoruz ama kimileri emirle iş yapar noktasına gelmişler. Eren Yıldırım derhal serbest bırakılmalıdır.