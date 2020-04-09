Çelik’ten AB’ye sitem: Uçakları göremedik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, corona virüsüyle mücadele için Türkiye’den gönderilen maske, tulum ve tanı kitlerinin Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya teslim edilmesi sonrası bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği bünyesindeki bazı siyasetçilerin “Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir” dediğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

SİYASİ CEHALETLE KONUŞURLARDI

* Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pek çok siyasetçi “Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir” derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda.

HİÇBİRİ ORTADA GÖRÜNMÜYOR

* Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor.

GÜÇLÜ AB ÜLKELERİNİN UÇAKLARINI GÖREMEDİK

* Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz.

TÜRKİYE HER YERDE BAYRAK GÖSTERİYOR

* Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor.

KITA DÜZEYİNDE SORUMLULUK İCRA EDİYOR

* Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor.

ÜLKEMİZİ KÖTÜLEMEK İÇİN YARIŞIYORLAR

* Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. “Türkiye'ye kötülük yapma yarışı” bunların tek duygusu haline gelmiş durumda.

BUGÜNLER DE GEÇECEK

* Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz.

* Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle başbaşa olanlar kalacak.