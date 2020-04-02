Ceza ve Güvenlik tedbirleri yönetmeliğine iptal davası

İstanbul Barosu adına Avukat Atilla Özen tarafından Danıştay'a açılan davanın dilekçesinde düzenlemenin avukatlık kanunu ve adil yargılanma hakkına aykırı olduğu vurgulandı.

ADİL YARGILANMAYA AYKIRI

Yönetmeliğin iptal edilmesi istenen dilekçede “Hükümlü ile görüşmek üzere kuruma gelen avukatların, yanlarında bulundurdukları belge ve dosyaların savunmaya ilişkin olup olmadıkları konusunda kendilerinden yazılı beyanları alınır” ifadesinin avukatlığa ve adil yargılanma hakkına aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

*Savunma hakkının etkin biçimde kullanılabilmesi, vekil/müvekkil mahremiyetinin sağlanması ile olanaklıdır. Ancak avukatı ile özgürce bilgi alışverişinde bulunulabilen müvekkil, savunma hakkından yararlanmış demektir.

*Güven ve mahremiyete dayalı avukat-müvekkil arasındaki hukuki ilişkinin korunması devlet için bir yükümlülük, hukuk devleti için gerekliliktir. Bu nedenle savunma hakkının özünü ölçüsüzce sınırlandıran, hatta kullanılmaz hale getiren düzenlemelerin iptali ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.