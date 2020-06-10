CHP Büyük Kurultayı’nın detayları belli oldu

CHP, şubat ayında yapacağı, ancak Covid 19 salgını nedeniyle ertelediği büyük kurultay için çalışmalarını hızlandırdı. CHP Büyük Kurultayı'nın Temmuz ya da Ağustos ayı içinde, açık havada yapılması planlanıyor. Böylece, CHP kurultayı “açık alanda” yapılan ilk siyasi parti büyük kongresi olarak tarihe de geçecek.

SEYİRCİSİZ YAPILACAK

CHP'nin kurultay için üzerinde durduğu tarih 18-19 Temmuz hafta sonu ya da bir sonraki hafta sonu olan 25-26 Temmuz. Ancak CHP yetkilileri, Covid-19 önlemleri altında yapılan kurultay hazırlıklarının bu tarihlere kadar yetiştirilmezse, Ağustos ayının ilk dönemine de sarkabileceğini ifade ediyorlar.

Kurultay açısından bir başka önemli unsur ise, seyircisiz yapılacak olması. CHP Kurultayı'nda delegeler dışında sadece kurultay alanındaki görevliler ve basın mensupları yer alacak. Kurultay'ın ilk gününde Genel Başkanlık seçimi, ikinci gününde ise Parti Meclisi seçimi yapılacak.

ERYAMAN STADYUMU, OSMANLISPOR STADYUMU YA DA BAŞKA BİR AÇIK ALAN

CHP yetkilileri, Covid-19 salgını için oluşturulan Bilim Kurulu'na danıştıktan sonra, kurultayın açık alanda yapılabileceği bilgisini aldı. Bunun için de, 1200'den fazla delege, parti yöneticileri, basın mensupları ve görevlilerin oluşturacağı 2 binden fazla kişinin yer alabileceği Ankara'da bir açık alan aranmaya başladı.

Bu çerçevede, Eryaman Stadyumu ya da Osmanlıspor stadyumu üzerinde duruluyor. Ancak Ankara'daki yarı açık konser alanları da kurultay için incelenen yerler arasında.

PM SEÇİMİ ÇARŞAF LİSTEYLE YAPILACAK

CHP kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bu görev için aday çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Genel Başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Parti Meclisi seçiminin ise, çarşaf listeyle yapılacağı, her CHP seçiminde olduğu gibi kıran kırana geçeceği bekleniyor.