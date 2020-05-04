CHP Edirne’de 210 aileye yardım paketi bağışladı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl ve Merkez İlçe Örgütleri, Edirne Belediyesi'nin corona virüsü salgınından maddi olarak etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla hizmete sunduğu Edirne İMECE adlı program aracılığıyla 210 aileye gıda yardımında bulundu.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi, CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Korcan Tuna ile yönetim kurulu üyeleri, gıda yardımlarını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teslim ettiler. Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplanan gıda yardımları, tespit edilecek ihtiyaç sahibi 210 aileye, belediye ekipleri tarafından dağıtılacak.

“YARDIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, corona virüsü salgını nedeniyle bağışçılar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla Edirne İMECE uygulamasını başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

* “Yaşam sadece temizlik malzemeleriyle devam etmiyor. Bir taraftan da insanların karnının doyması gerekiyor ki bu da çok önemli bir sorun. Birçok insanımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

* Çeşitli nedenlerle birçok çalışan da iş yerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldı, aşsız kaldı, ekmeksiz kaldı. Biz de Edirne Belediyesi olarak başlattığımız Edirne İMECE programıyla yardıma ihtiyacı olanlarla, yardım yapmak isteyenleri buluşturduk. Ama birbirlerini görmeden, birbirlerini tanımadan buluşturduk.

* Toplumsal kültür dinamiklerimizden olan ‘Alan elin veren eli görmediği' bir yardımlaşma sistemi oluşturduk. Bunun da adına Edirne İMECE dedik. Çünkü imece, bizim kültürümüzde, genetiğimizde, yapımızda var.

* Yaklaşık bir aydır da Edirne İMECE programıyla bir taraftan ayni bağışları, gıda bağışlarını, temizlik malzemesi, kitap, kırtasiye, giysi, oyuncak gibi bağışları kabul ediyoruz.

* Bir taraftan da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini alarak, onların evine kadar ulaşarak bu yardımları kimse görmeden yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz.

“7 BİN KİŞİYE GIDA PAKETİ ULAŞTIRDIK”

Edirne Belediyesi'nin, corona virüsü salgınında yaklaşık 7 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evlerine gıda paketlerini ulaştırdığını açıklayan Gürkan şu ifadeleri kullandı:

* Bu süreci virüs krizi ile sınırlı tutmayacağız. Çalışmamız kriz bittikten, korunma tedbirleri kalktıktan sonra da devam edecek. Yine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, bağışçılarla buluşturmaya devam edeceğiz.

* Edirne İMECE diye bir program uygulamaya sunduk, akıllı telefonlara indiriliyor. Bugün itibariyle yaklaşık 11 binden fazla kişi bu programı cep telefonlarına indirerek kayıt oldu, olmaya da devam ediyor.

* Edirnelilerin göstermiş olduğu bu yardımlaşma duygusu gerçekten çok takdire şayan, her türlü övgünün üzerinde bir duygu. Bu kapsamda CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi de geçtiğimiz Cuma günü beni aradılar.

* Onlar da CHP olarak bu İMECE kampanyasına kendi aralarında topladığı gıdaları bizim aracılığımız ile dağıtılmasını istediklerini söylediler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Bu bir parti meselesi değil. Bu bir partiler üstü meseledir.

* CHP İl Başkanıma, İlçe başkanıma ve tüm üyelerimize de göstermiş oldukları bu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Gün birlik, beraberlik günü; gün dayanışma günüdür.

“VATANDAŞLARIMIZI DESTEĞE DAVET EDİYORUM”

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da Edirne İMECE kampanyasına katkıda bulunduklarını belirtirken; vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Pekcanlı, Edirne Belediyesi'ne corona virüsü salgınında 8 Mart tarihinden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle teşekkür ederken; “Özellikle bu kampanyalarla da kapı kapı gezip erzak, kolonya, dezenfekte malzemesi, maske ve eldiven dağıtan bütün personelimize çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“YARDIMDA REKABETİN ARTMASINI İSTİYORUZ”

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi ise Edirne İMECE kampanyasının geçici değil, kalıcı bir kampanya olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

* Başkanımızın Edirne'ye kazandırdığı, bir elin verdiğini diğer elin görmediği, örf adetlerimize uygun bir yardımlaşma kampanyası. O yüzden Edirneli vatandaşlarımız bugüne kadar desteklerini yüksek oranda gösterdi ve biz bu oranın daha da yükselmesi için, farkındalık yaratmak için bugün İl ve Merkez İlçe olarak gıda yardımında bulunuyoruz.

* Bunu basın huzurunda yapıyoruz ki farkındalık ve yardımlaşmadaki rekabetin artmasını istiyoruz. Çünkü rekabet bu konuda artarsa, muhtaç insanlarımız daha fazla yararlanacak ve evlerinde daha fazla gıdaya ve yiyeceğe sahip olacak.

* O yüzden Başkanıma, Edirne'mize böyle yardımlaşma etkinliği kazandırdığı için teşekkür ediyorum.

“HİJYEN KİTİ DAĞITIMI SONA ERDİ”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açıklamalarında ayrıca dezenfekte çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Gürkan, 8 Mart tarihinden itibaren corona virüsü tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

* Bu kapsamda önceliğimiz vatandaşın sağlığıydı, hijyen ve sağlık tedbirleriydi. Toplumun ortak yaşam alanlarının yüzey dezenfektanlarıyla dezenfekte edilmesiyle başlayan süreç; toplu taşıma araçları, duraklar, minibüsler, otobüsler, taksiler, iş yerleri derken çoklu yaşanan apartman ve sitelerde devam etti.

* Ardından tüm vatandaşlarımıza meskenlerine, konutlarına, evlerine kolonya, maske ve el dezenfektanlarından oluşan hijyen kitlerini teslim ettik. Bugün itibarıyla evlere teslim bitti. Atlanan, evde olmayan olabilir.

* Eğer öyle bir durum varsa vatandaşlarımız bize sosyal medyadan veya telefonlarla ulaşırlarsa onların da yine hijyen kitlerini evlerine götürmeye devam edeceğiz. Ama mahalleler bazında, 24 mahallede yaptığımız dağıtımlar sona erdi.

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