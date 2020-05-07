CHP Gençlik Kolları’ndan ‘maket robotla’ YKS protestosu

CHP Gençlik Kolları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) öne çekilerek milyonlarca gencin mağdur edilmesini ve sınavla ilgili yapılan son düzenlemeleri protesto amaçlı Ankara’daki ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüğü binası önünde toplandı.

Yapılan değişikliklerle öğrencilerin robotlaştırıldığını savunan gençler, bu durumu sembolize etmek için açıklamayı maket robot aracılığıyla yaptı.

“SINAVIN KİMYASIYLA OYNANMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, sınav tarihinin sürekli değişmesine yönelik eleştirilerde bulundu. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, ÖSYM'nin YKS ile ilgili sınav kararını protesto için buradayız. Yanımızda Ankara Gençlik Kolları'ndan üyelerimizle birlikteyiz.

*Bugün bu sınav, çalışan ve dikkatli olanın değil, psikolojisi bundan sonraki süreçte iyi olacak için yapılacak bir sınavdan başka bir şey olmamıştır. 2.5 milyon yerli ve milli öğrencinin karşısında Alanya ve Antalya'ya turistler gelecek diye sınavların yeniden erkene çekilmesini buradan açık bir şekilde protesto ediyoruz.

*Bugün, sınavın tarihiyle alakalı oynama olabilir ama sınavın kimyasıyla oynanmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Sürenin 30 dakika uzatılması, 180 olan barajın 10 puan indirilmesini de açık bir şekilde protesto ettiğimizi bildirmek istiyoruz.

“ALLAHTAN SINAV OLMADAN, SINAVI GEÇEN HAFTA YAPTIK DEMEDİLER BİZE”

Eğitimcilerin bu sürece dahil edilmediğinin ortada olduğunu ileri süren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yalnız, takıldığımız bir nokta var. Allahtan sınav olmadan, sınavı geçen hafta yaptık demediler bizlere. Bu noktada planlamanın olmadığı, hiçbir şekilde eğitimcilerin bu sürece dahil edilmediği de ortadadır.

*İşte bu anlamda Başkanlık sisteminin bu ülkeye zarar verdiğini düşünen gençler olarak ÖSYM'nin önünde alkışlı bir şekilde protesto ediyoruz.

*Bundan sonraki süreçte ülkemizin kolektif bir iradeyle, yani hep birlikte, süreçleri bir arada, eğitimcilerle, öğrencilerle tasarruf yapılan bir memleket hayaliyle herkese selamlarımızı iletiriz.

“ORADAN BAKILDIĞI ZAMAN ROBOTA BENZİYOR OLABİLİRİZ…”

Öğrencilerin sembolik olarak maket robot yoluyla yaptığı açıklamasında ise, şu ifadeler kullanıldı;

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu üzere YKS tarihlerinde bir kez daha değişiklik yapılmış oldu. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki, oradan bakıldığı zaman robota benziyor olabiliriz ama bizler, sayısı yaklaşık 2.5 milyon üniversite hazırlık öğrencisiyiz.

*Planlanıp, düşünülmeden alınan bu karar memleketin geleceği olan yüzbinlerce gencin mağduriyetine yol açmıştır. Bu mağduriyeti telafi etmek ve siyasi kaygıyla sınavın süresini uzatmaksa, sınavın kimyasını bozmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

*Bununla da kalmayıp baraj puanını düşürmek bir tür illüzyon gösterisinden farksızdır..