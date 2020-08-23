CHP heyeti Giresun’da!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Giresun’a sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunmak üzere heyet gönderdi.

Yağlıdere ilçesine giden heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Necati Tığlı yer aldı. Heyet, felaket yerinde vatandaştan bilgi aldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YIKIM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bölgeden görüntüler paylaşan CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel ise şu ifadeleri kullandı;

“Burada yollar uçmuş, iş makineleri dahi sürüklenmiş. Tahrip olmuş çok sayıda köy yolu var. Dereli ilçesi tamamen tahrip olmuş durumda. Özellikle girişte ve çıkışları iki köprü arasındaki üç cadde 150’ye yakın işyeri sadece 4 duvar içinde çamur yığınından ibaret. Sürüklenen araçlar, ağaç ev üzerlerinde çamurdan üzeri örtülmüş araçlar var. Selden yıkılan beton evler var. Bu sadece sel değil, sel deprem karışımı bir afet.”