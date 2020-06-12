CHP ile AKP ‘patlatmalı linyit projesine’ karşı birleşti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 5 köy ve bir mahallenin sınırları içinde yer alan 840 hektarlık alanda yapılmak istenen patlatma işlemi ile linyit üretimi projesine karşı köylülerin tepkisi devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün, projenin ÇED sürecinin başlatıldığını ve halkın katılımı toplantısının 30 Haziran Salı günü Karacaali köyünde düzenleneceğini duyurmasının ardından 5 köy muhtarı ve Keşan Kent Konseyi, Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti.

Altıntaş köyü muhtarı Ali Aktaş, Çobançeşmesi köyü muhtarı Serhat Hesapçı, Karacaali köyü muhtarı Hasan Kocaalili, Karasatı köyü muhtarı İsmet Çolakoğlu ve Maltepe köyü muhtarı Naci Narlı ile Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyelerinden projenin engellenmesi için destek istedi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, meclis salonunda gerçekleşen ziyarette; CHP ve AKP'li meclis üyelerini projeye karşı köylülere destek vermeye davet etti.

Karagöz, patlatma işlemi gerçekleştirilecek bölgenin Karacaali köyüne 200 metre yakınlıkta olduğuna dikkat çekerken; yılda 36 ayrı patlatmada kullanılacak yaklaşık 40 bin kilo anfo ve dinamit ile bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine zarar verileceğini belirtti.

Proje alanına 200 metre yakınlıkta bulunan Karacaali köyü muhtarı Hasan Kocaalili de projenin hayata geçmesi halinde köyün ortadan kalkacağını söyledi.

CHP VE AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ KÖYLÜLERİ DESTEKLEDİ

Konuşmaların ardından CHP ve AKP'li meclis üyeleri, projeye karşı köylülere destek vereceklerini açıkladılar. CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada siyasetin ortak aklının projenin hayata geçmemesi yönünde olduğunu ifade etti. Gegeoğlu, İl Genel Meclisi'ndeki CHP grubunun projeye karşı olduğunu belirtti.

AKP'li İl Genel Meclisi Üyesi Halil Bayazıt da Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin proje alanına yakınlığına dikkat çekerek; projeyi bölgede hiç kimsenin destekleyemeyeceğini söyledi.

“1,5 YILDIR İTİRAZ EDİYORUZ”

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karagöz, Keşan Kent Konseyi'nin ilçe genelindeki çevre ve ekolojiye karşı duyarlı olduğunu söylerken; “30 Haziran 2020'de Karacaali köyünde ÇED halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilecek. Bunun öncesinde gerek muhtarlarla, gerek Keşan'dan ciddi imzalar toplanıyor. İtiraz dilekçeleri, Pazartesi günü Kaymakamlık aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Bu sürecin işletilmemesi için böyle bir şey yapılacak” ifadelerini kullandı.

“MECLİS BÜTÜNLÜKLÜ BİR TAVIR ALDI”

Karagöz, Edirne İl Genel Meclisi'nde projeye karşı tavsiye kararı alınması için destek istediklerini belirtirken; “Kendilerinden bu konunun Temmuz ayı gündemine alınmasını, böyle bir izin verilmemesi konusunda bir tavsiye kararı almalarını talep ettik. Son derece sıcak karşılandık” dedi.

“TARİHTEN SİLİNİRİZ”

Projeye 200 metre yakınlığındaki Karacaali köyünün muhtarı Hasan Kocaalili de patlatma işlemiyle kömür çıkarılması halinde köyün ortadan kalkacağını belirterek, “En büyük zararı görecek bizim köyümüzdür. İçme suyuna 200 metre mesafesi var. Meramız gidiyor. Evler zaten patlatma olduğu zaman birçoğu yıkılır. Çünkü evlerimiz eski. Patlamalarda ayakta kalabileceğini sanmıyorum. Ben gördüm ama benim torunlarım Karacaali diye bir yeri göremez. Bu şartlarda yaşam olmaz” dedi.