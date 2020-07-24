CHP Kurultayı’nda demokrasi manifestosu oylanacak.

CHP'nin Demokrat Parti iktidarı döneminde, 1959'da yaptığı kurultayda kabul edilen “İlk hedefler beyannamesi” benzeri bir manifestonun yayınlanacağı kurultayda, “devlet” anlayışı yeniden tanımlanacak, ceberrut ve baskıcı devlet yerine, sosyal devlete vurgu yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı manifesto ile parlamenter sistemi merkeze alan yeni Anayasa, ifade ve basın özgürlüğü, ekonomik kalkınmada devletin rolü konularında CHP'nin izleyeceği yol haritası kamuoyuna açıklanacak.

Manifestoda ayrıca adalet vurgusu da yer alacak; Vatandaşını ezen değil, adaletiyle vatandaşını koruyan devlet tanımı da yapılacak.

CHP Z KUŞAĞINA AÇILIYOR

CHP, 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak, tercihleriyle tüm siyasi dengeleri değiştirmesi bekleyen Z kuşağını kazanmak için de hazırlık yapıyor.

Kurultay'da bu hazırlık kendisini hem müzik, hem de gençlerin daha fazla söz sahibi olacağı bir parti şekillenmesiyle gösterecek.

Bu çerçevede son dönemde gençlerin tercihi olan rap müziği de unutulmadı. CHP'nin genç bir çalışanı, Canberk Durucu hazırladı.

Şarkıda özellikle ekonomik olarak yokluk çeken gençlerin eleştirileri merkeze alındı. Şarkıda, “2008'de doğdum beş bin dolar borçla; Şimdi günümüzde 5 kat daha fazla; merak etme bizimle gelecek liyakat; israfın sonunda bedel ödeyen çocuklar, hak, hukuk, adalet, yüreğimizde cesaret” ifadeleri yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik Parti meclisi için oluşturması beklenen 70 ila 75 kişilik anahtar listede de Z kuşağı gençlere yer vermesi bekleniyor.

ANKARA'DA OTELLER DOLU, KULİSLER TAM GAZ

CHP Kurultayı'na artık saatler kala, Ankara'daki otellere yerleşen CHP'liler arasında da kulis çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olacaklarını açıklayan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve son olarak da Tolga Yarman harıl harıl imza toplamaya çalışıyorlar.

CHP'de tüzük gereği Genel Başkan olabilmek için toplam 1356 olan delege sayısının yüzde 5'inin imzasını almak gerekiyor. Bu da yaklaşık 70 imzaya tekabül ediyor.

Kılıçdaroğlu için imzaları ise bizzat İl Başkanları'nın vereceği ifade ediliyor. Parti Meclisi üyeliğine aday olmak için de en az 10 imzaya ihtiyaç duyuluyor. PM yarışına girmek isteyen aday adayları da, bu gerekliliği yerine getirmek için oteller arasında mekik dokuyor.