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CHP Kurultayı’nda ikinci gün! Muhalif liste belli oldu!

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın ikinci gününde Parti Meclisi üyeliği için adaylık başvuruları son buldu. Kılıçdaroğlu; Parti Meclisi için 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Öte yandan muhalif liste de ortaya çıktı.

18:01 -
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CHP Kurultayı’nda ikinci gün! Muhalif liste belli oldu!

CHP’de 37. Olağan Kurultay’ın ikinci gününde Parti Meclisi üyeliği için adaylık başvuruları son buldu. 52 kişinin seçileceği çarşaf listede aday sayısı 222 oldu.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için toplam 50 kişi aday oldu. Kılıçdaroğlu; Parti Meclisi için 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi.

Öte yandan Parti Meclisi için muhalif liste de ortaya çıktı. İşte; Selin Sayek Böke, Gamze İlgezdi, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer’ın de aralarında olduğu o isimler…

Bilim CHP Gaye Usluer Selin Sayek Böke
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