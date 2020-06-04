Kılıçdaroğlu’ndan ‘Berberoğlu’ açıklaması: Millet iradesinin yok sayılmasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu kararına Twitter adresinden şu tepkiyi verdi:

* Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.

ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den de sert tepki geldi. Özel’in mesajı şöyle:

* Saray’dan gelen talimatla Enis Berberoğlu ve iki HDP’li milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine kumpastır. Yargıya da yasamaya da talimatı veren aynı tek adamdır. Saray rejimiyle kuvvetler birliği yaratılmış, demokrasi ortadan kaldırılmıştır.

ALTAY: YARGI ELİYLE SİYASET DİZAYNI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Atatürk’e hesap soran TBMM’nin Erdoğan’dan talimat alması üzücü, düşündürücü ve kaygı vericidir. Bu işlem demokrasiye darbedir, AKP yargısı eliyle siyaset dizaynıdır” şeklinde bir paylaşım yaptı.

TBMM’DE NE OLDU?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu ve milletvekilleri düştü.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR’ları haberi yüzünden casuslukla suçlanıp 25 yıl hapse çarptırılmıştı. Peş peşe gelen tartışmalı kararlar üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran 2017 günü Ankara’dan yola çıkarak İstanbul’da sona eren 24 günlük tarihi Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirmişti.

Berberoğlu hakkındaki karar, Yargıtay tarafından 9 Ekim 2017 tarihinde bozulmuştu. Yeniden yargılanan Berberoğlu 13 Ekim 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.