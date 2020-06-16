CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu duygulandıran anlar… Gözleri doldu

TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda milletvekilleri tarihi Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü yıldönümü nedeniyle, Kılıçdaroğlu’nu “Hak, hukuk, adalet” sloganı ile karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun o anlarda duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Milletvekilleri toplantıya “adalet” yazılı maske ile katılırken Kılıçdaroğlu “adalet şarkısı” ile salona girdi. Vekillerin “hak, hukuk, adalet” sloganlarına Kılıçdaroğlu “Beni duygulandırıyorsunuz” yanıtını verdi.
GÖZLERİ DOLDU
Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmadan önce Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.
Gösterim sırasında Kılıçdaroğlu’nun gözleri doldu, duygulandı. O sırada “Hak, hukuk, adalet” sloganları tekrarlandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Adalet Yürüyüşü hakkındaki kısa konuşmasının ardından CHP lideri kürsüye çıktı.