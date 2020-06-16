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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu duygulandıran anlar… Gözleri doldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, tarihi Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü yıldönümü nedeniyle "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde karşılandı. Kılıçdaroğlu duygu dolu anlar yaşarken, gözlerinin dolduğu görüldü.

15:02 -
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TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda milletvekilleri tarihi Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü yıldönümü nedeniyle, Kılıçdaroğlu’nu “Hak, hukuk, adalet” sloganı ile karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun o anlarda duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Milletvekilleri toplantıya “adalet” yazılı maske ile katılırken Kılıçdaroğlu “adalet şarkısı” ile salona girdi. Vekillerin “hak, hukuk, adalet” sloganlarına Kılıçdaroğlu “Beni duygulandırıyorsunuz” yanıtını verdi.

GÖZLERİ DOLDU

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmadan önce Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gösterim sırasında Kılıçdaroğlu’nun gözleri doldu, duygulandı. O sırada “Hak, hukuk, adalet” sloganları tekrarlandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Adalet Yürüyüşü hakkındaki kısa konuşmasının ardından CHP lideri kürsüye çıktı.

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Son güncelleme: 15:30 16.06.2020
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