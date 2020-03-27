CHP milletvekilinde corona iddiası! Yavuzyılmaz: Sağlığım yerinde

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:
*İddia Meclis’te bu hafta içinde basın toplantısı yapan CHP Milletvekillerinden birinin virüse yakalandığı biçiminde ortaya atılmış.
*Ben de önceki gün toplantı düzenlemiştim. Zonguldak’ta 12 vaka olduğunu, tanı kiti bulunmadığını ve örneklerin Bolu ve Ankara’ya gönderilip, vakit kaybedildiğini söyledim.
*Bugün de Zonguldak Valiliği 22 vaka olduğunu açıkladı. İlk kez bir ilde kaç vaka olduğu ortaya çıktı.
*Herhalde bu konuyla çok ilgilendiğim için bir iddia ortaya atıp beni hedef aldılar. Ama gayet iyiyim, hiç bir sağlık problemim yok.