Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP milletvekilinde corona iddiası! Yavuzyılmaz: Sağlığım yerinde

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın corona virüse yakalandığı iddia edildi. Yavuzyılmaz ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ''Sağlığım gayet yerinde hiç bir şikayetim yok'' dedi.

Sozcu.com.tr
17:23 -
Haberler Gündem
CHP milletvekilinde corona iddiası! Yavuzyılmaz: Sağlığım yerinde

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:

*İddia Meclis’te bu hafta içinde basın toplantısı yapan CHP Milletvekillerinden birinin virüse yakalandığı biçiminde ortaya atılmış.

*Ben de önceki gün toplantı düzenlemiştim. Zonguldak’ta 12 vaka olduğunu, tanı kiti bulunmadığını ve örneklerin Bolu ve Ankara’ya gönderilip, vakit kaybedildiğini söyledim.

*Bugün de Zonguldak Valiliği 22 vaka olduğunu açıkladı. İlk kez bir ilde kaç vaka olduğu ortaya çıktı.

*Herhalde bu konuyla çok ilgilendiğim için bir iddia ortaya atıp beni hedef aldılar. Ama gayet iyiyim, hiç bir sağlık problemim yok.

İLGİLİ HABERCorona testi pozitif çıkan CHP'li eski vekil Türkiye'ye seslendiCorona testi pozitif çıkan CHP'li eski vekil Türkiye'ye seslendi
Ankara Bolu CHP Corona Meclis Sağlık sosyal medya Sözcü Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 17:28 27.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more