CHP milletvekilinde corona iddiası! Yavuzyılmaz: Sağlığım yerinde

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:

*İddia Meclis’te bu hafta içinde basın toplantısı yapan CHP Milletvekillerinden birinin virüse yakalandığı biçiminde ortaya atılmış.

*Ben de önceki gün toplantı düzenlemiştim. Zonguldak’ta 12 vaka olduğunu, tanı kiti bulunmadığını ve örneklerin Bolu ve Ankara’ya gönderilip, vakit kaybedildiğini söyledim.

*Bugün de Zonguldak Valiliği 22 vaka olduğunu açıkladı. İlk kez bir ilde kaç vaka olduğu ortaya çıktı.

*Herhalde bu konuyla çok ilgilendiğim için bir iddia ortaya atıp beni hedef aldılar. Ama gayet iyiyim, hiç bir sağlık problemim yok.