CHP, parti içi Corona virüsü tedbir genelgesi yayımladı!

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun il ve ilçe örgütlerine gönderdiği yazılı genelgede, “Halk sağlığı ile ilgili tedbirlere özenle uyulmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. 16 Mart gününden itibaren alınması gereken tedbirler ise maddeler halinde sıralandı.

“TOPLU ETKİNLİKLER VE HEYET KABULLERİ YAPILMAYACAK”

İl ve ilçe örgütlerine gönderilen genelgede şu “İl ve ilçe ve belde binalarımız dışındaki temsilciliklerimizin virüsün yayılma riski geçene kadar kapalı tutulmasına, Açık tutulacak örgüt binalarımızda toplu etkinlikler ve heyet kabullerinin yapılmamasına, Örgüt binalarında acil işlerin devamını gerektirenler dışındaki odaların kapalı tutulması ve ziyaretçi kabul edilmemesi, Parti binalarında virüsün yayılmasını engelleyici düzeyde temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasına, Danışma kurulu toplantıları dahil tüm toplu etkinliklerin (Panel, konferans, vb.) ileri bir tarihe ertelenmesine, Parti okulu çalışmalarının ileri bir tarihe ertelenmesine, Gençlik ve kadın kollarının devam eden kongrelerinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir” maddeleri yer aldı.