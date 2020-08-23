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CHP sel felaketinin yaşandığı Giresun’a heyet gönderdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP heyetinin sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek için Giresun'a hareket ettiğini duyurdu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

15:37 -
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CHP sel felaketinin yaşandığı Giresun’a heyet gönderdi

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni vuran sağanak Giresun'da felakete dönüştü. 5 kişinin hayatını kaybettiği felaketle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP heyetinin bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Özkoç şunları kaydetti:

* Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un başkanlığında, milletvekillerimizden oluşan CHP heyeti sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun’a hareket etti. Bölgede incelemelerde bulunup, yaraların bir an önce sarılması için çalışacaklar.

* Heyette CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

 

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Son güncelleme: 15:45 23.08.2020
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