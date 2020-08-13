CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya corona virüsüne yakalandı!

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Kaya şunları söyledi:

* Pazar günü katıldığım İYİ Parti Trabzon İl Kongresi'nden bir gün sonra çocuğumun okul konusu için Ankara’ya döndüm.

* Ankara’ya eşim ve çocuklarımla geldik, aracı ben kullandım. Yolda aracın kliması sürekli açıktı. Pazartesi vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.

* Coronadan şüphelendik ve test yaptırdım, testim pozitif çıktı. Eşim ve çocuklarım negatif çıktı.

“TEDAVİM DEVAM EDİYOR”

Sağlık durumu hakkında da bilgiler veren Kaya, şöyle konuştu:

* Şimdi Ankara’da evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi, biraz kas ağrım ve ateşim var.

* Mümkün mertebe telefonlara bakmamaya çalışıyorum, istirahat etmeye ve tedavime devam ediyorum.

“KALABALIKLARDAN UZAK DURUN”

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan CHP'li vekil Kaya, “Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun, hastanelerde yer kalmamış durumda” ifadelerini kullandı.