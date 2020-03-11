CHP, tutuklu gazeteciler için AKP’yle görüştü

CHP; Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel‘in tutuklanmasının ardından AKP’yle temasa geçti.

Libya’da şehit düşen MİT mensubu S.C.’nin cenaze törenini haberleştirerek, kimliğini açığa çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan gazetecilerin durumuyla ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir araya geldi.

Dün bir saat süren görüşmede; Muharrem Erk’in, gazetecilerin tutuklanması için suç oluşmadığını, şehit MİT mensubunun kimliğinin daha önce TBMM'de açıklandığını vurguladığı ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

CEZANIN ÜST SINIRI ÜÇ YIL

Gazeteciler tutuklama gerekçesi olarak ortaya konulan kanun maddesinde cezanın üst sınırının üç yıl olduğuna da dikkat çeken Erkek’in, Bakan Gül’e “Suç işlemiş olsalar bile, ki işlemediler, çünkü sözkonusu MİT personelinin kimliği daha önce açığa çıkmıştı, haklarında ceza istenen kanun maddesinin öngördüğü cezanın üst sınırı üç yıl. Bu da tutuklama gerektirmez” mesajı verdiği belirtildi.

Gül'ün ise adli soruşturmayı yürüten mahkemelere müdahalesinin mümkün olmadığını söylediği öğrenildi.

Tutuklu gazetecilerden Barış Pehlivan'ın cezaevine girişinde kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin suç duyurusunun da görüşmede ele alındığı kaydedildi. Adalet Bakanı Gül'ün, bu konudaki soruşturmanın yürütüldüğünü, eğer böyle bir durum varsa, gereğinin yapılacağını söylediği ifade edildi.

CHP’Lİ ÖZKOÇ'UN DOKUNULMAZLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında fezleke hazırlandığı açıklanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un durumunun da TBMM'de yine CHP ile AKP arasındaki temaslarda ele alındığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı‘yla konuyu ele aldı.

Görüşmelerde Özkoç'un durumuna ilişkin atılacak negatif adımların, gerginliği arttıracağı üzerinde durulduğu öğrenildi. Konu hakkında iki parti arasındaki temasların süreceği de belirtildi.