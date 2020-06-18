CHP’de seçim heyecanı

CHP Parti Grubu, TBMM Başkanlık Divanı üyeliği için seçim yapacak. TBMM başkanvekili, idare amiri ve üç katip üyeliğinin seçimi gerçekleştirilecek.

BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN ÜÇ İSİM YARIŞIYOR

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, salı günü TBMM başkanvekilliğine aday olmayacağını açıklamıştı. Başkanvekilliği için CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yarışacak.

Meclis idare amirliği için yarışacak isimlerin ise mevcut Meclis İdare Amiri ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü olacağı belirtiliyor.

KATİP ÜYELER DE YENİLENECEK

CHP'nin üç TBMM katip üyesinin de yenileneceği seçimlerde; Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir yarışacak. CHP’nin Başkanlık Divanı üyeleri belirlendikten sonra, Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sunularak yeni görevlerine başlayacak.