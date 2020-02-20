CHP’den Erdoğan’a tam destek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) dün düzenlediği basın toplantısında darbe söylentileriyle ilgili konuştu.

Altay, “Darbe söylentileri bence Erdoğan'ın kaybettiği prestij ve imajını kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü böyle bir darbe söylentisi en çok sayın Erdoğan'ın işine yarar” dedi.

Altay, darbe söylentileriyle ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü:

*İkincisi şu olabilir. Türkiye'de işler çok kötü. Dış politikada çok kötü. İç politikada çok kötü. Ekonomide çok kötü.

*Eğitimde, sağlıkta çok kötü. Bu noktada Cumhur İttifakı bir darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Darbe paranoyasına tutulmalarına hiç gerek yok. Çok kesin olarak söylüyorum Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır.

*Bugüne kadar olan 27 Mayıs dahil, 12 Eylül dahil, 12 Mart dahil, 28 Şubat dahil, 15 Temmuz dahil, 20 Temmuz dahil bütün darbeler aynıdır; lanetlenmelidir, yanlıştır, çirkindir, demokrasimize müdahaledir.

*Temel hak ve özgürlüklerimize müdahaledir. Bundan sonra da kimse ama kimse, ne asker ne sivil, kimse darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Recep Tayyip Erdoğan bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez.

*Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan'dan ve AK Parti'den önce Cumhuriyet Halk Partisi o girişim karşısında görevini yapar. Göğsünü siper eder. Elbet Erdoğan oradan inecek.

*İnşallah çok kısa bir sürede yapılmasını beklediğim seçimlerde sandık marifetiyle Recep Tayyip Erdoğan oradan inecek.

*Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığında, Erdoğan'ı, daha doğrusu seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek bir tank, top henüz icat edilmemiştir.