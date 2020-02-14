Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… CHP’den İş Bankası açıklaması!

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın oldu. 

21:17 -
Haberler Gündem
Son dakika… CHP’den İş Bankası açıklaması!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası' bu hafta depremlerin çoğaldığı Manisa Akhisar'da.

Akhisar Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'ndan TELE 1 ekranlarından yayınlanan programın konukları Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın oldu.

 ÖZEL’DEN İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama yapan CHP’li Özel, “Buna daha önce de tenezzül etmişlerdi. Bu tartışma ilk çıktığında Kılıçdaroğlu Man Adası davasını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra ‘İş Bankası’nın hisseleri hazineye devredilecek’ denilmişti. Şimdi biz 56 kere FETÖ’nün siyasi ayağını dile getirdik. Genel Başkanımız en son salı günü bunu gündeme getirmişti. Bu bir nasıra basma meselesi ve Bu Atatürk’e saygısızlık ve hukuk tanımazlıktır” dedi.

Atatürk CHP demokrasi FETÖ Man Adası Manisa Özgür Özel salı Türkiye Uğur Dündar
Son güncelleme: 21:23 14.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more