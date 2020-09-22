CHP’den Meclis Başkanı Şentop ile Enis Berberoğlu görüşmesi: Başkanı menfi görmedik

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'la birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

“HIZLI KARAR VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Görüşmenin bir saat civarında sürdüğünü söyleyen Altay, şöyle konuştu:

* Burada iki şey çok önemli: Hem Anayasa Mahkememizin bu verdiği hak ihlali kararı ile ilgili ortaya koyacağı, yazacağı gerekçe hakikaten ‘bundan sonra ne olacak?' kısmı için tarihi ve büyük bir önem taşıyor.

* Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu, hak ihlali saydığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin nasıl değerlendireceği ve ne kadar hızlı karar vermesi de bu hak ihlalinin ortadan kalkması bakımından çok önemli.

* Hem gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz bundan sonra ne olacağının netleşmesi, şeffaflaşması açısından.

* Hem Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçeli karar yayınlanır yayınlanmaz konuyu gündemine çok seri, çok ivedi bir şekilde ele almasının da bu hak ihlalinin ve milletvekilimizin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi bakımından çok yararlı olacağını düşünüyoruz.

“MECLİS BAŞKANI’NI MENFİ GÖRMEDİK”

Kararın nasıl bir usulle ittihaz edileceğinin de çok önemli bir nokta olduğunun altını çizen Altay, şu açıklamalarda bulundu:

* İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz, orta yerde verilen kararın yani Meclis'te okunan kesin hükmün hükümsüz olduğu, yok hükmünde olduğu artık çok nettir.

* Fakat bunun telafisi noktasında mekanizmanın nasıl çalışacağı konusunda Türkiye'de bir ilki yaşayacağız.

* Enis Berberoğlu'nun gerek Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı sonrası ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin alacağı ivedi, hızlı bir kararla Meclis'e bir an önce tekrar hak ettiği Meclis’teki görevine başlaması noktasında çeşitli şekil şartları ve usuller mümkündür.

* Bunların ilk aklıma gelenlerinden birisi ve bizce en makul olanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın başkanının, Enis Berberoğlu'nu mecliste göreve davet etmesi.

* Bir yol: Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunması suretiyle 4 Haziran'da yapılmış olan işlemin kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tayin ve tespitidir. Biz sayın başkanı bu konuda menfi görmedik. Bunun altını çizmek isterim.

“YENİDEN GÖRÜŞMEMİZ GEREKECEK”

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararından sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la yeniden görüşmeleri gerekeceğini belirten Altay, “Burada artık bir araya gelmemizdeki maksat nasıl bir usul ittihaz etmek suretiyle doğru bir yol ve yöntemin oluşturulabilmesi noktasında pozitif katkımızı ortaya koymak için olacaktır” ifadelerini kullandı.