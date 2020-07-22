CHP’den medya raporu: 3 yılda 137 gazete kapandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi hazırladığı “Tek adam, tek medya, tek ses: Tek(el)leşen medya” raporu ile medyanın durumunu ortaya koydu.

Türkiye’de kapanan gazete sayısının her yıl katlanarak arttığını belirten İlgezdi, şöyle konuştu:

* 2013 yılında bölgesel, yerel ve ulusal yayın yapan gazete sayısı 3 bin 100 iken, 2019 yılında yüzde 25 azalarak 2 bin 337'ye geriledi.

“HER HAFTA 2 GAZETE KAPANDI”

* Buna göre 2013-2019 yılları arasında her hafta bölgesel, yerel ve ulusal yayın yapan 2 gazete kapandı.

* Sendikal hakları budayan, yayın politikasını beğenmediği medya kuruluşlarını RTÜK ve Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla yola getirmeye çalışan, kamu gücüyle el konulan yayın organlarını TMSF eliyle yandaşlarına devreden ve medyada “tek”leşen iktidarın baskı politikalarının sonuç verdiği görülüyor.

* Çok sesliği bastıran, demokratik kurumları baskı altına alan, düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan uygulamaların gölgesi altında gerçekleştirilen 2017 Referandumu ile Türkiye’de “Tek adam, tek medya, tek ses” anlayışı egemen oldu.

* 2017-2019 yılları arasında toplam 137 gazete kapandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’de kapanan gazetelerin oranı yüzde 6 oldu.

“TİRAJ KAYBI DAKİKADA 250”

* Merkez medyanın tasfiye edilmesi, muhalif basın üzerinde kurulan baskılar, medya sahiplik yapısının radikal biçimde değiştirilmesi ve iktidara yakın çevrelerce oluşturulan havuz medyasının neden olduğu tekelleşme ülkede okunabilen gazete sayısının ciddi anlamda azalmasına neden oldu.

* 2013 yılında yıllık 1 milyar 909 milyon 495 bin 223 olan ulusal gazetelerin tirajının, 2019 yılında yüzde 48 azaldığını ortaya koydu. Buna göre 2013-2019 yılları arasında ulusal gazetelerin tiraj kaybı dakikada 250 olarak kayıtlara geçti.

“HAFTADA 43 BASIN EMEKÇİSİ İŞİNİ KAYBETTİ”

* 2013 yılında 51 bin 843 olan basın emekçisi sayısı 7 sene boyunca yüzde 30 oranında eridi. Buna göre haftada 43 emekçinin işini kaybettiği Türkiye’de 2019 yılı itibariyle çalışan gazete ve dergilerde çalışan basın emekçisi sayısı 36 bin 263 olarak açıklandı.

* Resmi TÜİK verilerine göre 2013-2019 yılları arasında işsiz kalan 15 bin 580 basın emekçisinin yüzde 31’i, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra işini kaybetti.