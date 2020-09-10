CHP’den Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, corona virüsü nedeniyle tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Torun, Böcek’in tedavisinin iyi gittiğini ifade ederek şöyle konuştu:

* Görüştüğümüz bütün doktorlarımız sürecin iyiye doğru gittiği yönünde ifadede bulundu.

* Kendisinin birkaç gün önce yoğun bakıma alınması, kafalarda ‘olağanüstü durum oldu’ gibi ifade edildi ama o durum tedbir amaçlıydı.

* İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. En kısa zamanda Antalya’ya hizmet etmeye devam edecek.

BELEDİYE GÜNLÜK AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Böcek’in sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonların doğru olmadığına dikkat çeken Torun, sözlerine şöyle devam etti:

* Başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış. Ahlaksızca bir davranış.

* Bundan sonra büyükşehir belediyemizin basınından her gün saat 12.00’de açıklama yapılacak.

* Oda hastanemizin yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda aktarılacak.

* Onun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir.