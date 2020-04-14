CHP’den öğrenci affı çağrısı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili eğitimci Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'nin ek madde ile öğrenciler için sunduğu af teklifinin reddedilmesini eleştirdi.

Kaya, gerçekten affa ihtiyacı olanlara yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır mağdur olan öğrenciler olduğunu dile getiren Kaya, “Bu öğrencilerin kimisi parasını yatıramamış, kimisi sınavını kaçırmış, kimi gitmiş dağda çobanlık yapmış, 2 yıl devam edememiş. Ama bugün tekrar üniversiteye devam etmek istiyor. Bunun için de bir af beklentisi var” dedi.

“OKUMAK İSTEYENİ NİYE AFFETMİYORUZ?”

Bu af beklentisi içerisinde olan öğrencilerin sadece Cumhuriyet Halk Partisi grubuna değil, tüm siyasi parti gruplarına ve tek tek milletvekillerine taleplerini aylardır dile getirdiğini belirten Kaya, “Biz de bu konuda bir ek madde teklifi yaptık ama ne yazık ki bu teklifimiz de komisyon tarafından reddedildi. Hırlıyı, hırsızı, soyluyu, soysuzu, tosuncuğu affediyorsunuz. ‘Okumak istiyorum, üniversite diploması almak istiyorum, işsiz olacağımı bile bile bunu yapmak istiyorum' diyen öğrenciyi niye affetmiyoruz?” diye konuştu.

“GERÇEKTEN AFFA İHTİYACI OLANLARA YARDIM ELİ UZATALIM”

Kaya, “Eğer dün çıkarttığımız af yasasını adil, eşit, her şeyi kucaklayan bir yasa olarak görüyorsanız, ki gördüğünüz için evet dediniz, biz görmediğimiz için hayır dedik, bugün gelin, gerçekten affa ihtiyacı olanlara bu yardım elini uzatalım diyorum” ifadelerini kullandı.