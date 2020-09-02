CHP’den silah ambargosu açıklaması: Bu karar, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı amaçlıyor

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz düzenlediği basın açıklamasında ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını değerlendirdi.

“ŞÜPHE UYANDIRIYOR”

Kararın, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ortasında uygulanıyor olmasının şüphe uyandırdığını söyleyen Çeviköz şunları söyledi:

*Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerilimli günlerde, üstelik 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırıldığının duyurulması büyük bir endişe yaratmıştır.

*Bilindiği üzere, ABD Başkanının 20 Aralık 2019'da imzaladığı, ‘2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası' ve ‘İlave Konsolide Tahsisatlar Yasası' kapsamında ABD'nin 1987’den beri Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülmüş ve ABD Başkanı tarafından silah ambargosunun kaldırılması yetkisi 14 Nisan’da imzalanan kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya devredilmişti.

*Bugüne kadar uygulanmayan kararın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ortasında uygulanıyor olması şüphe uyandırmaktadır.

*Bu kararın ABD Başkanı Trump'ın seçim çalışmalarının ivme kazandığı bir dönemde uygulanıyor olması böyle hayati bir konunun iç politika mülahazalarıyla araçsallaştırılmış olduğu izlenimini güçlendirmektedir.

*Dün Türkiye – ABD ilişkilerinin şahıslar üzerinden yürütülmesini diplomatik bir başarı olarak gösterenler bugün alınan bu kararın müsebbibidirler. AKP iktidarının ABD'yle ilişkilerimizi sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan kopararak, kişiler arası ilişkilere indirgemesinin yükü giderek ağırlaşmaktadır.

“TÜRK-YUNAN GERGİNLİĞİNİ ÇÖZECEK OLANLAR YİNE TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'DIR”

Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümünde, Türkiye ile Yunanistan’ın bağımsız ve egemen iki ülke olarak masaya oturması gerektiğine dikkat çeken Çeviköz şunları söyledi:

*Bu karar, bir yandan Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlarken, diğer yandan Türkiye-ABD ilişkilerini daha da sıkıntıya sokacak niteliktedir.

*CHP olarak, 18 Aralık 2019'da kamuoyunu bilgilendirmiş ve Ankara ile Washington arasında yaşanabilecek bir tren kazasının hiçbir tarafa faydası olmayacağını belirtmiştik.

*Bu kararın (Sec. 1270) Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacağını da açıklamıştık.

*Bugün gelinen noktada, bu karar sadece Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki dengeleri olumsuz etkilemekle kalmayacak, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da olumsuz bir şekilde etkilenmesine yol açacaktır.

*Türkiye'nin hak ve hukukunun masada savunulacağı barışçıl çözümü öncelediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Türk-Yunan gerginliğini çözecek olanlar yine Türkiye ile Yunanistan'dır.