CHP’den yeni kanun teklifine tepki: İnternete Kuzey Kore modeli getirecekler

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, TBMM’ye sunulması beklenen yeni torba kanun teklif taslağındaki internetle ilgili maddelere tepki gösterdi.

SÖZCÜ’ye konuşan Erdoğan Toprak, “Ülkeye Kuzey Kore modeli getirecekler. İnternet, sosyal medya, şebeke üstü haberleşme, sansür, kısıtlama ve fişleme geliyor. Türkiye, salgınla mücadele bahanesiyle, bilgi çağının gerisine götürülmek isteniyor” dedi.

Toprak, işten çıkartmaların 3 ay süreyle yasaklanması amacıyla hazırlanan yasa taslağının gerçekte ‘ücretsiz izin' yöntemiyle işten çıkartmaları yasallaştırdığını, aralara gizlenen maddelerle de, sosyal medyaya kısıtlama istendiğini savundu. Erdoğan Toprak, şunları söyledi:

* Bu değişiklikler, hiç bir demokratik ülkede konu bile edilemez. Yapılmak istenenler, sosyal medya ve internetin tek parti devletinin kontrolünde olduğu İran, Kuzey Kore ve Çin'deki uygulamalarla aynıdır.

KUZEY KORE'DE İNTERNET ERİŞİMİ VAR MI? Kuzey Kore hükümeti kendi kapalı internetini (intranet) kullanıyor. Ancak bu intranet bazı üniversitelere, araştırma şirketlerine, fabrikalara ve ayrıcalıklı olarak tanımlanan bir takım insanlara açık. Kurulan bu intranetten sadece Kore Bilgisayar Merkezi tarafından filtrelenmiş ve hükümet tarafından uygun görülen bilgilere erişilebiliniyor.

“BU APAÇIK FİŞLEMEDİR”

* Sosyal ağ ve şebekeler üstü iletişim hizmeti sunan ve 1 milyondan fazla ve üzeri kullanıcısı olan kuruluşların, Türkiye'deki kullanıcılarının kimliklerini tutup, BTK'ya rapor etmesi zorunluluğu getiriliyor. Bu apaçık fişlemedir.

* Temsilci atamayan sosyal medya ağlarının bant genişliği de yüzde 95’e kadar daraltılabilecek. Bu da facebook, twitter, whatsapp ve benzeri mesajlaşma platformlarının bitirilmesi demek. Bu kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine polis baskını yapma ve 1 milyon lira para cezası verme yetkisi de tanınıyor.

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“ASIL NİYETLERİ ÖZGÜRLÜKLERİ SIFIRLAMAK”

* TBMM’de ele alınan af ve infaz yasa teklifiyle cezaevlerini boşaltıp, boşalan yerleri de, internet medyası, sosyal medya ve whatsapp kullanıcılarıyla mı dolduracaksınız?

* Asıl niyet, pandemi önlemleriyle ilgisi olmayan pek çok alanda özgürlükleri sıfırlamak, herkesin nefes alışını izleyip, interneti, sosyal medyayı yasaklamaktır.