CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: Tüm vücudumuzu taşın altına koymalıyız

Tüm Türkiye'yi sarsan corona virüs salgınına karşı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için 11 CHP'li büyükşehir belediyesinin başlattığı bağış kampanyalarına ait banka hesaplarının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile izinsiz olduğu gerekçesi ile bloke edilmesine karşı belediye başkanları ortak bildiri yayımladı.

Bildiriye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Kadir Albayrak ve Aydın Özlem Çerçioğlu imza attı.

BUGÜNE KADAR YASALDI

11 CHP'li başkan İçişleri Bakanlığı'na “yanlıştan dönme” çağrısında bulunarak toplanan bağışları bloke ettirmenin, doğrudan halka zarar vereceğini vurguladı.

Bugüne kadar toplanan bağışların yasal kabul edildiğine dikkat çekilen bildiride “Belediyelerin ‘bağış’ kabul etmesi tamamen yasalken, İçişleri Bakanlığı’nın yıllardır belediyelerce yapılan uygulamayı ‘yardım’ kapsamına sokarak anlaşılması imkânsız bir gerekçeyle engellemesi, hiç bir fayda sağlamayacak, sadece yardım bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyetini arttıracaktır” denildi.

BÜTÇEMİZİ AŞTI

Dünya ve ülke olarak siyaset üstü davranmayı gerektiren olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret edilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

* Söz konusu felaketi durdurmak, hasarları ortadan kaldırmak ve mağdur olanların mağduriyetine yetişmek için işbirliği yapmak, sadece kamu görevi değil, vicdani bir sorumluluktur.

* Bizler de bu niyetle yola çıktık ve her türlü teşekkürü hak eden vatandaşlarımızın talebi üzerine kampanya başlattık. Belediye başkanları olarak görevimizi yaparken, felaketin büyüklüğü karşısında bütçemizi aşabileceğimizi öngördük.

* Çünkü devam eden bir salgınla karşı karşıyaydık ve hasarın nerelere ulaşabileceğini düşünüp tedbir geliştirmek durumundaydık.

“SİYASİ KAR-ZARAR HESABI YAPMIYORUZ”

Bu nedenle kardeşlik ve dayanışma ruhuna güvenerek bağış çağrısı yapıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

* Tamamen iyi niyetli ve samimi bu çağrımız karşılık bulmaya başlamışken, bu kampanyamız ‘Belediyeler bağış alabilir mi, alamaz mı?' tartışmasının sonucu olarak durduruldu.

* Şunu yürekten ifade ediyoruz: Mağdur milyonlarca insanımıza yeni mağdurlar eklenirken bu konuda ‘kim haklı kim haksız’ tartışmasına girecek ve insanlarımız çare beklerken zaman kaybedecek durumda değiliz.

* Bu hassas durumun, siyasi kamplaşma çabalarına alet edilmesini istemiyoruz. Yardım niyetiyle yola çıktıktan sonra doğabilecek siyasi kârı veya zararı hesaplayacak hâlde hiç değiliz.

* İnsanlarımızın mağduriyeti giderilsin de siyasi kârı kimin olacaksa olsun, o da önemli değil. Yeter ki bütün bir ülke olarak, bütün kurumlar olarak hep birden sadece elimizi değil, vücudumuzu taşın altına sokalım.

* Bu nedenle biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu tartışmalara asla girmek istemiyoruz.

* Ülkemizin bir an önce bu felaketten kurtulması için, kentlerimizde etkilenmiş kim varsa, hiç ayrım yapmadan, en küçük hücrelere kadar ulaşıp, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte onların mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz.

* Şu kara günlerinde arkalarında devleti görmek isteyen mağdurlara yetişmek bizlerin de üzerine düşen borçtur.

* Söz konusu gereksiz tartışmayı tekraren kamuoyunun takdirine ve hukuka bırakırken, küresel yangına dönmüş salgın felâketi karşısında halkımızın yanında olacağımızı ve her türlü yardımı kendilerine ulaştırma konusunda kararlılığımızın sürdüğünün bilinmesini istiyoruz.