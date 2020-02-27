CHP’li Ağbaba’dan Diyanet’e ‘Külliye’ tepkisi

Elazığ’da Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi inşaatı’nın yapımı devam ediyor. Ziver İnşaat tarafından 8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen ve maliyeti 80 milyon TL olan külliye ile ilgili israf eleştirisinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Miletvekili Veli Ağbaba, “Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet'in geldiği hal hazin vericidir ve bu Diyanet İşleri’nin artık Türkiye'deki ortak değerleri temsil etmediğini de söylemek mümkün. Çünkü şatafat ve israf ile üzerine düşmeyen konulardan fetva vermekten başka yaptığı bir şey yok” dedi.

“NEDEN İSRAF FETVASI VERMİYOR?”

“Akşamları pazara gidin sebze meyveyi ucuza alın ve faizle ilgili fetva veren diyanet şatafat, israf ve yolsuzlukla ilgili tek bir fetva vermiyor” diyen Ağbaba şunları ifade etti:

* Bilindiği üzere büyük bir deprem yaşadık geçtiğimiz günde Van'a gittik. Yaşanan depremde Van Başkale'de dört çocuğunu ve eşini kaybeden Nebahat Furat isimli vatandaşın evine 20 bin TL harcasalardı o depremde beş kişi ölmeyecekti.

* Malatya ve Elazığ'da yıkılan evlere öncesinde 10- 20 bin TL harcansaydı orada insanlar ölmeyecekti. 80 milyonluk lirayı depremzede insanlara harcanmayıp Diyanet Külliyesine harcanması demek bu insanları ölüme terk etmekle aynı şeydir.

* İnsanların hayatlarını kurtaracaklarına kendi şatafatlarına harcayarak kendilerine görkemli saraylar yapıyorlar. Bu durum imam cemaat ilişkisine benzemektedir. Baştaki dört tane saray yaptırırsa cemaatte böyle külliyeler yapar tam anlamıyla şatafat ve israf düzeniyle karşı karşıyayız.

* Maalesef bunu da israftan kaçınması ve mütevazı olması beklenilen Diyanet işin başını çekiyor. Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet'in geldiği hal hazin verici bir haldir ve bu Diyanet İşleri artık Türkiye'deki ortak değerleri temsil etmediğini de söylemek mümkün. Çünkü şatafat ve israftan ve üzerine düşmeyen konulardan fetva vermekten başka yaptığı bir şey yok”

İŞSİZ SAYISI HATIRLATMASI

“Türkiye'nin şu anda en can yakıcı meselesinin intiharlar olduğunu ifade eden Ağbaba sözlerini şöyle bitirdi:

* Bu intiharların temel sebebi ekonomik kriz. İnsanlar çocuklarına ayakkabı alamadığı için pantolon alamadığı için intihar ediyor. Doğalgaz borcunu ödeyemedikleri için insanlar siyanür içerek intihar ediyor ekonomide tam bir çöküntüyle karşı karşıyayız.

* Bir tarafta çöpten ekmek toplayanlar, açlıktan intihar edenler diğer tarafta ise yandaş medyada güllük gülistanlık bir Türkiye gösterilmeye çalışılıyor.

* Türkiye geçmişe göre hiç olmadığı kadar yoksulluğu ve yokluğu yaşıyor. Ecevit'i yıktığı iddia edilen yazarkasa dönemini bile artık arar duruma geldik. Türkiye'deki işsizlik sayısı 95 ülkenin nüfusunda daha fazla 8 milyon 673 bin kişi 673 liranın altında gelir elde ediyor.