CHP’li Altay: Talimat alıyorsunuz, yazıklar olsun! AKP’li vekil: Seve seve talimat alırız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 3 milletvekilinin görevlerinin düşürülmesiyle ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a, “Bugünkü yapılan iş hukuki mi?” sorusunu sordu.

‘Evet’ yanıtını aldıktan sonra Altay, Bugünkü iş hukukiyse, kamu vicdanında, sizin vicdanınızda, hukuk normlarında bir karşılığı müsbetliği varsa, kardeşim bu fezleke geleli 2 yıl oldu, siz 2 senedir niye hukuku çiğnediniz?” diye sordu.

Daha sonra Meclis Başkanvekiline dönen Altay, “Oturduğunuz koltuğun ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu meclis, Atatürk’ten hesap soran bir meclistir. Lanet olsun, yazıklar olsun, Atatürk’ten hesap soran bir Meclis Erdoğan’dan talimat alır hale geldi. Yazıklar olsun!” diye sert çıktı.

AKP’Lİ VEKİL ‘SEVE SEVE TALİMAT ALIRIZ’ DEDİ

Bunun üzerine Meclis kürsüsünde söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘Talimat alıyorsunuz’ sözlerine cevaben “Biz cumhurbaşkanımızdan ve genel başkanımızdan seve seve talimat alırız. Bundan şeref duyarız. Peki siz talimat almıyor musunuz? Hem de tıpış tıpış!” ifadelerini kullandı.

“BU YETKİ YARGIDA OLMAMALI”

Ramazan Can, milletvekilliklerin düşürülmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

* Şunu tartışabiliriz. Milletvekilliğini düşürme yetkisi yargıda olmamalı. Yargıda dokunulmazlıkların kaldırılmasını hep beraber tartışabiliriz. Yargıya bu yetki niye verildi diyebiliriz?.

* Ama siz o zaman şov yapıyordunuz. Dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor, efeleniyordunuz! Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiçbir milletvekilliğinin düşürülmesini istemez. Hiçbir milletvekilinin böyle bir beyanı yoktur. Ama yargı kararlarını yerine getirmekte, yasama, yürütme, yargı denkleminde bir görevdir.

* Bu usul tartışmasında meclis başkanvekilimiz görevini yapmıştır, gereğini yapmıştır. Görevini yapmasaydı, gereğini yapmasaydı, görevini ihlal etmiş olacaktı.

* Burada hiçbir milletvekilinin bu karardan, mahkemenin vermiş olduğu karardan memnuniyet duyduğunu asla düşünmüyoruz. Ama verilmiş, kesinleşmiş bir mahkeme kararı varken, Türkiye Büyük Millet Meclisi rutini yapmıştır. Rutin nedir, bilgiye sunmadır, tebliğ etmektir” diye konuştu.

ŞENTOP’UN MAKAMI ÖNÜNE TARTIŞMAYI TAŞIDI

Altay, bu tartışmayı daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un makamının önünde yaptığı açıklamada da dile getirdi. Altay, açıklamasında, şunları ifade etti:

* Bu büyük meclis, bu kutlu meclis, bu yüce meclis, bu kadim meclis, kurulduğu vakit kendisini ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hesap sorarken, bugün bu meclis, yüzüncü yılında saraydan talimat alır hale gelmişse, bu Türk demokrasisi için kara bir gündür, ayıplı bir gündür.

Bu utançla bu meclisin yaşamaması için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar örselenmiş olsa da, ne kadar törpülenmiş olsa da, demokrasimizi yaşatmaya, güçlendirmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz.