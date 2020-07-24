CHP’li Ayradilli: İstanbul Ayasofya ibadete açıldı, İznik Ayasofya da müze olsun

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısı AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İstanbul Ayasofya Cami’nin ibadete açıldığına dikkat çekerek, İznik Ayasofya Cami’nin de müzeye çevrilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“İZNİK AYASOFYA CAMİ MÜZE OLSUN”

CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, şunları söyledi:

* İznik konsülünün toplandığı çok değerli bir mekan olan İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir.

* Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor.

* Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na tapusu çıkarılan Ayasofya açılıyorsa, İznik Ayasofya küçük bir yer. İznik turizmini canlandırmak için tekrar müze olmalı.

Ayradilli’nin düşüncelerine katılmadığını belirten MHP Grup Sözcüsü Mustafa Engin Kargılı ise, şöyle konuştu:

* Ayasofya Cami, egemenlik sınırlarımızın içindedir.

* Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi cami göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bileceği bir meseledir.

* Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır.

İZNİK AYASOFYA HAKKINDA

Dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan İznik Ayasofya mabedi, ilk olarak M.S. 7’nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gimnasium üzerine Bizans döneminde bazilika olarak inşa edildi. 11. yüzyıldaki depremden sonra yenilendi.

Orhan Gazi tarafından İznik’in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilendi.

1935 ve 1953 yıllarında yapılan onarımlar sırasında renkli taşlarla bezenmiş taban mozaikleri ve din görevlilerinin törenler esnasında topluca bulundukları, yarım yuvarlak oturma kademeleri ortaya çıkarıldı. Bir mezar odası duvarında Hz. İsa freski bulunmakta.

1065’teki büyük depremde bütünüyle harap olan yapı, daha sonra zemini 1.40 metre yükseltilerek adeta yeni baştan inşa edildi. 1331’de Orhan Gazi zamanında İznik’in fethedilmesinden sonra, yapı yeniden yükseltildi. Nefleri ayıran destekler değiştirildi. Minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürüldü.

2011’DE CAMİ OLARAK İBADETE AÇILDI

1980’li yıllardaki çevre düzenlemesi ve kamulaştırmanın neticesinde İznik Ayasofya’nın etrafındaki yapılar yıkıldı ve etrafı yeşillendirildi.

10.12.2007 tarihinden itibaren ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün restorasyon çalışması gerçekleştirildi. 2007’de müze olarak ziyarete açılan İznik Ayasofya 6 Kasım 2011’de Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah namazından itibaren bir kısmı cami olarak hizmet vermeye başladı.