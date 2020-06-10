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CHP’li Balbay’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması: Dünyaya anlatamazsınız!

CHP 26. Dönem Milletvekili Mustafa Balbay, katıldığı TV programında SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu ve gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Balbay, "Siz bugün FETÖ ile mücadelenizi SÖZCÜ gazetesini FETÖ'cü ilan ederek, Enis Berberoğlu'nun önce FETÖ'den sonra gizli belge açıklamaktan, sonra casusluktan yargılamaya kalkarsanız bunu dünyaya anlatamazsanız" dedi.

23:10 -
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CHP’li Balbay’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması: Dünyaya anlatamazsınız!

CHP’li Balbay, Habertürk TV’de katıldığı programda şunları söyledi:

* Gazetecileri askeri casusluk diye nedenini açıklamadığınız, belgesini, bilgisini açıklamadığınız bir suçlamayla suçlayıp da Adana’da 200 kişilik FETÖ operasyonu yaparsanız insanlar inanmaz.

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne biz hakim verdik. Türk hakim var orada. Üyesi olduğumuz uluslararası kamuoyu bize inanmaz.

* Siz bugün FETÖ ile mücadelenizi SÖZCÜ gazetesini FETÖ’cü ilan ederek, Enis Berberoğlu’nun önce FETÖ’den sonra gizli belge açıklamaktan, sonra casusluktan yargılamaya kalkarsanız bunu dünyaya anlatamazsınız.

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Son güncelleme: 23:17 10.06.2020
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