CHP’li Balbay’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması: Dünyaya anlatamazsınız!

CHP’li Balbay, Habertürk TV’de katıldığı programda şunları söyledi:
* Gazetecileri askeri casusluk diye nedenini açıklamadığınız, belgesini, bilgisini açıklamadığınız bir suçlamayla suçlayıp da Adana’da 200 kişilik FETÖ operasyonu yaparsanız insanlar inanmaz.
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne biz hakim verdik. Türk hakim var orada. Üyesi olduğumuz uluslararası kamuoyu bize inanmaz.
* Siz bugün FETÖ ile mücadelenizi SÖZCÜ gazetesini FETÖ’cü ilan ederek, Enis Berberoğlu’nun önce FETÖ’den sonra gizli belge açıklamaktan, sonra casusluktan yargılamaya kalkarsanız bunu dünyaya anlatamazsınız.