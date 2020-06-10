CHP’li Balbay’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması: Dünyaya anlatamazsınız!

CHP’li Balbay, Habertürk TV’de katıldığı programda şunları söyledi:

* Gazetecileri askeri casusluk diye nedenini açıklamadığınız, belgesini, bilgisini açıklamadığınız bir suçlamayla suçlayıp da Adana’da 200 kişilik FETÖ operasyonu yaparsanız insanlar inanmaz.

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne biz hakim verdik. Türk hakim var orada. Üyesi olduğumuz uluslararası kamuoyu bize inanmaz.

* Siz bugün FETÖ ile mücadelenizi SÖZCÜ gazetesini FETÖ’cü ilan ederek, Enis Berberoğlu’nun önce FETÖ’den sonra gizli belge açıklamaktan, sonra casusluktan yargılamaya kalkarsanız bunu dünyaya anlatamazsınız.

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