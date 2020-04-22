CHP’li başkan ve eşine saldırı olayında gözaltı sayısı yükseldi!

Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Koyunlar Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Saldırganlar, Salda Gölü’nü koruma mücadelesinde önemli rol oynayan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel’in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

SİCİLLERİ KABARIK

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘kasten yaralama’, ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’, ‘yağma’, ‘uyuşturucu’ ve ‘tehdit’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 6 kişinin daha yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verildi. Gözaltındaki 10 kişi Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor.

Hastanede tedavileri süren Şenel çiftinden Fatma Şenel’in yarın taburcu olacağı belirtildi. (DHA)

OTEL RUHSATINI İPTAL EDİNCE

Saldırının ardından SÖZCÜ’ye konuşan Şenel, şunları söylemişti:

* Yeşilova belediyesine ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendi ve 30 Mart’ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldi.

* Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok.