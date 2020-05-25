CHP’li başkandan Şamil Tayyar’a ‘mezarlık’ yanıtı

Çan Belediye Başkanı CHP’li Bülent Öz, geçen haftalarda ilçenin eski belediye başkanlarının mezarlarını restore ettirmiş ve mezarları başında dua etmişti. Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, Öz’ün mezarların başında dua ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Üç fotoğraf sanatçısının telaşlı haline takıldı gözümüz. En uygun dua anını kadraja almaya çalışıyor, gözler vizörde” demişti.

“BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNMAK GÖSTERİŞ OLAMAZ”

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yazılı bir açıklama yaptı. Orada bulunan kişilerin farklı görevlerinin olduğunu ve bilgi paylaşımının gösteriş olmadığını belirten Öz, şu ifadeleri kullandı:

* Şamil Tayyar, bir fotoğraf yayımlayarak bayram öncesi 3 fotoğrafçı ile mezarlık ziyareti yaptığımı, dua ettiğimi, aklınca gösteriş yaptığımı ima etmiş. Bu fotoğraf bayramdan iki hafta önce çekildi. Yani konu, bayramda mezarlığa gidelim, dua edelim, fotoğraf çekilelim, gösteriş yapalım meselesi değil, asla böyle bir düşüncem olmamıştır, olmaz da.

* Fotoğraftaki kişilerden biri İHA (İhlas Haber Ajansı), diğer ikisi belediye fotoğrafçıları, biri video, biri de fotoğraf çekiyor. İHA muhabiri, kendi ajansı yoluyla ulusala bu haberi gönderecek ki o yüzden orada. Belediye fotoğrafçıları da diğer çalışmalarımız gibi, bu hizmetimizi de hem belgeleyerek arşivleyecek, hem de hemşehrilerimize bu hizmetin bilgisini verecek. O yüzden oradalar.

* Bu konuda bilgi paylaşımında bulunmak gösteriş olamaz. Din tüccarlığı yaparak insanları sömürmeye devam edenlerin, yapılan bir hizmetin doğallığını bozmaya güçlerinin yetmeyeceğini kendileri de biliyor ve bu çarpık zihniyete asıl cevabı vatandaşlarımız zaten vermektedir. Bizi bilen bilir, bilmeyende kendi gibi bilir.