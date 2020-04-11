CHP’li başkanlardan yasak tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş 48 saatlik sokağa çıkma yasağından sonra mesaj yayınladı.

İMAMOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı kararının ansızın alındığını belirterek, kendilerine bilgi verilmediğini ve uygulamaya ilişkin detayları bilmediklerini söyledi.

İmamoğlu, “Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır” ifadelerini kullandı

SOYER: “KİMSEYİ EKMEKSİZ, SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından oluşan izdihamlarla ilgili açıklama yaptı. Soyer, “Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız; herkes evinde kalsın” dedi.

Twitter üzerinden paylaştığı videoda Soyer, şunları söyledi:

* Günlerdir, haftalardır çağrısını yapmıştık. Karantina kararı alınması gerektiğini ifade etmiştik, başka bir yolu olmadığını söylemiştik. Bu karar alındı. Ancak kararın uygulanması için 2 saat gibi çok kısa bir zaman dilimi bırakıldı. Bu da bir panipe ve telaşa yol açtı.

* Ancak buradan şunu ifade etmek istiyorum ki, herkes evinde kalsın. Paniğe, telaşa hiç gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesiyle yarın ve öbür gün ayakta olacak. Her türlü ihtiyacınızı gidermek için elimizden ne geliyorsa yaparız.

* Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Halk ekmek fabrikamız tam kapasitesiyle çalışmaya devam edecek. Sakin olun, huzurlu olun. Biz varız

MANSUR YAVAŞ: “MERAK ETMEYİN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Kıymetli hemşehrilerim, Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Halk Ekmek fabrikamız iki gün boyunca üretim yapmaya ve bayiilere dağıtıma devam edecektir. Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin. Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız” ifadelerini kullandı.