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CHP’li Bayraktutan 15 Temmuz’da meclise ilk gelen milletvekillerini paylaştı

CHP'li Uğur Bayraktutan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri "15 Temmuz 2016'da saat 23.18'de CHP Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan ve Çorum Milletvekilimiz Tufan Köse Gazi Meclis'e gelen ilk milletvekilleri" sözleriyle paylaştı.

Sozcu.com.tr
10:04 -
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde o geceye ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntelerde 15 Temmuz 2016’da saat 23.18’de CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Uğur Bayraktutan’ın Gazi Meclis’e gelen ilk milletvekilleri olarak yansıdı. Milletvekilleri güvenlik görevlilerinden bilgi aldıktan sonra meclise giriş yapıyor.

Bayraktutan, o görüntüleri şu sözlerle paylaştı:

“15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23.18’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekilimiz Sn. Bülent Tezcan ve Çorum Milletvekilimiz Sn. Tufan Köse ile beraber Gazi Meclis’e gelen ilk milletvekilleri olarak güvenlik kamerası görüntülerimiz. Yorumsuz. Halkımızın takdirine sunuyorum.”

15 Temmuz Artvin aydın Bülent Tezcan CHP Çorum darbe Meclis sosyal medya Tufan Köse Twitter Uğur Bayraktutan
Son güncelleme: 10:30 17.07.2020
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