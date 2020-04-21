CHP’li belediye ekmek dağıtımı engellenince gıda seferberliği başlattı

Corona virüsü salgını sürecinde vatandaşlara bedava ekmek dağıtımı bakanlık genelgesiyle engellenen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, gıda seferberliği başlattı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların Kriz Merkezi'ne ve muhtarlıklara yaptığı gıda kolisi talebinin çözüme kavuşturulduğu, bu kapsamda 13 ilçenin tamamında gıda seferberliğinin başlatıldığı ifade edildi.

13 İLÇE İÇİN 165 BİN KOLİ

Hazırlanan 165 bin gıda kolisi yurttaşlara dağıtılmak üzere yola çıktı. Kent merkezinde ve kırsaldaki mahallerde kapılar tek tek çalındı. 165 bin kolinin 35 bin adedi yurttaşlara hızlıca ulaştırıldı.

Tarsus'tan Anamur'a 13 ilçenin tamamı için 165 bin koli ile gıda seferberliği başlatıldı. Kriz Merkezi'ne ve muhtarlıklara yapılan gıda kolisi başvuruları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmayla hızlıca çözüme kavuşturuldu.

KAPI KAPI DOLAŞIP KOLİ DAĞITILDI

Corona virüsü salgın süreci vatandaşların ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına yol açtı. Hanelerin gelir seviyeleri düştü, kimi yurttaş işe gidemezken, esnaf kepenk açamaz hale geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Mersin'in tamamındaki yurttaşların yaralarına merhem olduğu ifade edilen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapı kapı dolaşarak gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Mahalle muhtarlarıyla koordineli yürütülen çalışmayla içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin ilk 35 bin adedi hızlıca yurttaşlara ulaştırıldı.

Koli dağıtımlarını aralıksız sürdüren ekiplerin, 188 adet gıda kolisini ise kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlara götürdüğü ifade edildi.

“BU GIDA YARDIMI DA VATANDAŞLARIMIZA CAN SUYU OLACAKTIR”

Tepeköy Mahallesi'nin 1974 nüfus ve yaklaşık 900 haneye sahip olduğunu belirten Tepeköy Mahalle Muhtarı Nevzat Kurt, Tepeköy'ün Mezitli'nin yerleşik en büyük mahallesi olduğunu söyledi.

Bahçecilikle uğraşıp ağırlıklı olarak şeftali üretimi yapan mahalle sakinlerinin şu günlerde büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Kurt, yapılan gıda yardımının mahalle sakinlerine can suyu olacağını vurguladı. Muhtar Kurt, şöyle dedi:

* Burada kurallara uyarak evden dışarı pek çıkmayan, maddi durumu zayıf ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza elimizden geldiğince kolileri ulaştırıyoruz.

* Vahap Başkanımıza bu gıda yardımı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazan Ayı gelmeden bu gıda kolileri geldiği için de ayrıca teşekkür ederim.

* Şu anda biz mevsimde tek meyve üretimi yapıyoruz. 12 ayda 1 ay bizim hasat mevsimimiz var. Çiftçilerimizin ‘kıtlık zamanı' dediği bir zamandayız. Bir taraftan da virüs kıtlık zamanına denk geldi. Bu gıda yardımı da vatandaşlarımıza can suyu olacaktır.”