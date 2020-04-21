CHP’li belediye günde 20 bin maske üretecek

Corona virüsü salgını nedeniyle herkesin birçok alanda kullanması zorunlu olan tıbbi maske talebinin karşılanması için üretime başladıklarını ifade eden CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem, “Halk Evi'nde başlayan tıbbi maske üretimi ile bu konudaki ihtiyacın büyük oranda karşılanması hedefleniyor” dedi.

GÜNLÜK 20 BİN KAPASİTE İLE ÜRETİM YAPILACAK

Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu maske üretim sisteminin kapasitesinin günlük 20 bin olduğunu belirten Başkan Erdem, şunları söyledi;

*En doğru maskeyi üretmek istedik. Bunun için Tekstil Mühendisleri Odası'ndan destek aldık, Bursa Tabip Odası'ndan görüş aldık. Bu yaptığımız araştırma sonucunda 3 katlı, 80 gram ağırlığında bu maskeleri üretmeye başladık.

*19,5×7,5 santimetre boyutlarında olan maskelerde 10 santimetrelik plastik kaplı bakır tel bulunuyor. 140 derecede ışıl işlem gören maskeleri nanwoven kumaştan üretiyoruz.

*Amacımız maskenin, kullananları gerçekten koruması. Göstermelik bir maske olmasın. Çünkü piyasada çok farklı ürünler var. Biz en iyisini burada üretmek istiyoruz.

MASKELER DÖRT AŞAMADAN GEÇİYOR

Maske üretiminin 4 aşamalı olduğunu belirten Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İlk aşama maskelerin üretimi, ardından bağcıkların dikim aşaması oluyor. Maskelerimizi havalandırdıktan sonra steril bir şekilde paketliyoruz. Bunları paketler halinde ihtiyaç duyan bütün vatandaşlarımıza dağıtacağız.

*Ürettiğimiz bu maskeleri öncelikle acil ihtiyacı olanlara ulaştırmak istiyoruz. Daha sonra bir plan dahilinde ihtiyacı olan herkese bu maskeleri belli noktalarda dağıtacağız. Belediye binalarımızdan, muhtarlık binalarından ve pazar yerlerimizde dağıtacağız.

*Biz bu dönem bütün gücümüzü halkımızın sağlığını korumaya harcıyoruz. Dilerim doğru yöntemlerle amacımıza ulaşırız ve salgın kısa sürede sona erer.