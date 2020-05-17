CHP’li belediyeden 1 milyon liralık elektrik tasarrufu!

HATSU, İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisine katkıda bulunması amacıyla Ocak ayında temeli atılan Güneş Enerji Santrali'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Maliyeti 595 bin 428 Euro olan Hatay Güneş Enerji Santrali Tesisi'nin yüzde 85'i hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor. Geri kalan yüzde 15'lik kısım olan 89 bin 314 Euro'su HATSU tarafından karşılanan tesis ile yılda 1 milyon 316 bin kiloWattSaat elektrik enerjisi üretilecek.

Bu da yılda 1 milyon 200 bin liralık elektrik faturası tasarrufu anlamına geliyor.

“AMACIMIZ HEM TEMİZ SU SAĞLAMAK HEM DE TASARRUF ETMEK”

HATSU'nun aylık elektrik faturasının 13,5 milyon olduğunu söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Doç. Dr. Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı;

*Vatandaşın vermiş olduğu su faturalarının %65’i elektrik faturası olarak TEDAŞ'a veya TEİAŞA'a geri dönüyordu. Biz bununla ilgili çalışmalar yapıp, vatandaşın vermiş olduğunuz o su faturalarının geri hizmete dönmesi adına elektrik üretmek için seferberlik yaptık.

*Bu tesisimiz ile de yaklaşık ayda 100 bin TL'lik elektrik üreteceğiz. Aşağı çektiğimiz ölçüde de paraları hizmet yönünde harcarız. Hem Büyükşehir hem de HATSU borç ödemek için uğraşıyor.

*HATSU'nun da ayakta durması, yatırım yapabilir durumda olması ve size temiz, hijyenik aynı zamanda bol su üretmesi gerekiyor. Bunun için HATSU'nun giderlerini azaltmak, gelirlerini arttırmak ve bununla birlikte yatırımları belli bir seviye yükseltmek gerekiyordu. Bunun çalışmalarını yapıyoruz.

“5 YILDA 9 ATIKSU ARITMA TESİSİ KAZANDIRDIK”

Hatay'a 5 yıllık bir süre içinde 9 atıksu arıtma tesisini kazandırdıklarını belirten Başkan Savaş, tesislerin elektrik giderlerini hatırlatarak, “Biz elektriği harcayalım ama bu kadar imkanı olan bu şehirde de üretelim. Hem size temiz su verelim hem de imkanlarımız ölçüsünde atık sularımızı, kirli sularımızı temizleyecek enerjiye sahip olalım. Onun için buradayız. Bu tesisimiz inşallah yakın zamanda bitip enerji üretmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Elektrik tesisinin Mayıs ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.