CHP’li belediyenin borçlanma talebine AKP ve MHP’den veto

Olumlu karşılanan talep üzerine, belediye meclisi önceki gün toplandı. Kongre Merkezi'nde salgın nedeniyle tedbirler alınarak yapılan meclis toplantısı son derece hareketli ve gergin geçti.

CHP'li başkan Vahap Seçer, 664 milyon TL'lik belediye borcunun ödemelerle 172 milyona düştüğünü, bunun mali disiplin ve alınan tasarruf tedbirleriyle yapıldığını anlattı.

Salgından dolayı belediye gelirlerinin de düştüğünü hatırlatan CHP'li Başkan, 250 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili önergeyi oylamaya sundu. Talep, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.