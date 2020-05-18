Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li belediyenin borçlanma talebine AKP ve MHP’den veto

Pandemi sürecinde belediyenin gelirlerinin düştüğünü ve belediyenin hizmetlerinin aksamaması gerektiğini belirten CHP’li Mersin Büşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Valiliğe olağanüstü toplantı başvurusu yaptı.

Ali Ekber ŞEN / Mersin
06:00 -
Haberler Gündem
CHP’li belediyenin borçlanma talebine AKP ve MHP’den veto

Olumlu karşılanan talep üzerine, belediye meclisi önceki gün toplandı. Kongre Merkezi'nde salgın nedeniyle tedbirler alınarak yapılan meclis toplantısı son derece hareketli ve gergin geçti.

CHP'li başkan Vahap Seçer, 664 milyon TL'lik belediye borcunun ödemelerle 172 milyona düştüğünü, bunun mali disiplin ve alınan tasarruf tedbirleriyle yapıldığını anlattı.

Salgından dolayı belediye gelirlerinin de düştüğünü hatırlatan CHP'li Başkan, 250 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili önergeyi oylamaya sundu. Talep, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Son güncelleme: 01:21 18.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more