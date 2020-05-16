CHP’li belediyenin borçlanma talebine veto!

Pandemi sürecinde belediyenin gelirlerinin düştüğünü ve belediyenin hizmetlerinin aksamaması gerektiğini belirten CHP'li Başkan Vahap Seçer, Mersin Valiliği'ne yaptığı olağanüstü toplantı başvurunun olumlu karşılanması üzerine, belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Son derece gergin geçen meclis toplantısında CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan oy vermeden salonu terk etti.

“ÇALIŞANIN PARASINI ÖDEMEMİZ GEREKİR”

Kongre Merkezi'nde salgın nedeniyle tedbirler alınarak sosyal mesafe korunarak yapılan meclis toplantısı son derece hareketli geçti.

Meclis toplantısında konuşan başkan Vahap Seçer, geride kalan 1 yıllık sürede yaptıkları hizmetler konusunda detaylı bilgiler verdi.

Geride kalan süreçte 664 milyon TL'lik borcun yapılan ödemelerle 172 milyona düştüğünü anlatan Başkan Seçer, bunun mali disiplin ve alınan tasarruf tedbirleriyle yapıldığına işaret etti.

Pandemi sürecinde gelirlerinin düştüğünü belirten Başkan Seçer, şöyle konuştu:

* Bu süreç nereye kadar gidecek ne olacak kestiremiyoruz. Gelir kayıplarımız borçlanma talebimiz var. Benim elimi güçlendirmeniz gerekli.

* Bana 500 bin insan güvenip oy vermiş sizin de bana güvenmeniz gerekir. Çalışanın parasını ödemem gerekir, kimseye muhtaç olmamamız gerekir. Yatırımlara devam etmemiz için borçlanma talebimiz var.

İŞTEN ÇIKARMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Meclis toplantısında söz alan Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Atsız Afşin Yılmaz, performans düşüklüğü gerekçesiyle işten atılanların sayısının 2 bini geçtiğini ve bunun ideolojik olduğunu öne sürdü.

Yılmaz, atılanların tazminatsız olarak işinden olduğunu da öne süren Yılmaz'a, cevap veren CHP'li Başkan rakamların abartılı olduğunu ifade etti.

“PSİKOLOJİNİZ BOZULMUŞ”

Toplantıda söz alan AKP Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Borçlanma geçmezse çalışanların maaşı ödenemez” gibi söylemlerde bulunulmaması gerektiğini belirterek, “Bu borçlanma geçmezse başkanın mutlaka bir B planı vardır. Burası bir bahane üretme yeri değil. Psikolojiniz bozulmuş gibi hareket ediyorsunuz, bize ayar vermeye çalışıyorsunuz” dedi.

Başkan Seçer ise buna, “Siz iktidar gücüyle konuşuyorsunuz, ‘Psikolojiniz bozulmuş' demenizi şiddetle reddediyorum. Herhangi bir bahanenin de arkasına sığınmıyorum” diye yanıt verdi.

“RET VERİRSENİZ VERİN SİYASET YAPMAYIN”

MHP Grup Başkanı Mahmut Tat ise geçmiş dönem ile ilgili faturalanmamış borçlarla birlikte kurumun 3 milyar bir borcun ortaya çıktığını belirterek, “Maalesef bir suç duyurusunda bulunulup hesap sorulmadı. Bu süreci mevcut imkânlarla geçirilebileceğini düşünüyoruz. Geçmiş dönemin itibarını da korumak size düşmez. Hesap sorulması gerekirken sorulmadı” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer ise, “Ret verirseniz verin, siyaset yapmayın. Şu anda geçmiş dönemlerle ilgili konular yargı sürecindedir. Gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak dosyalar savcılığa gönderilmiştir. Bu konuda bize haksızlık ediyorsunuz. Borçlanma yetkisi vermiyorsanız bahane üretmeyin. Böyle olursa Mersin'e büyük haksızlık etmiş olursunuz. Ankara'dan Mersin yönetilmez”

“RET OYU VERECEĞİZ”

Bazı meclis üyelerinin sözlü sataşmaları üzerine AKP Grup Başkanı Mevlüt Ekmekçi bir kez daha mikrofonu alarak “Ben burada konuşmamı kesiyor ve borçlanma yetkisine ret oyu vereceğimizi söylüyorum” dedi.

OY VERMEDEN SALONU TERK ETTİLER

Oylama öncesi meclis üyeleri arasındaki sert tartışmalarla ilgili söz alan Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ise, “Bu Mersin burası değil. Meclisin bu düzeyi Mersin'e yakışmıyor” ded ve oy vermeden salondan çıkacağını söyleyerek meclisi terk etti. Tarsus'un CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'da Başkan Tarhan gibi oy kullanmadan salondan ayrıldığı görüldü.

BORÇLANMA YETKİSİ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Yapılan sert tartışmalara sahne olan mecliste daha sonra CHP'li Başkan Vahap Seçer'e 250 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili önerge oylandı.

Yapılan oylamada Cumhur İttifakı mensubu AKP ve MHP'li meclis üyelerinin verdiği ret oyları çokluğuyla önerge reddedildi.

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