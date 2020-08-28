CHP’li belediyenin çay bardağı ve kaşıklarını bile haciz ettiler

Samsun’a bağlı Atakum Belediyesi, geçen yıl yapılan 31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Görevi İsak Taşçı‘dan devralan Cemil Deveci başkanlık koltuğuna oturdu. Bu değişiklikten sonra alacaklılar belediyenin kapısını aşındırmaya başladı. Belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat şirketinin seçimlerden önce, 2 Şubat- 26 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece bir firmadan 37.5 ton lop et aldığı ve 1 milyon 628 bin lira fatura kesildiği belirlendi.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eti satan firma, AKP’li İsak Taşçı’nın yerine CHP’li Cemil Deveci’nin gelmesinin ardından alacaklarını tahsil etmek için belediyeye ait iki tesise haciz işlemi uyguladı. Personelin çay, kahve içtiği belediye içindeki çay ocağındaki ekipmanlar haczedildi. Belediye Başkanı Cemil Deveci; Atakum İmar İnşaat’ın kapatılıp, yerine yeni bir şirket kurulup, et firmasının sahte evrak düzenleyerek belediyeden para almaya çalıştığını iddia ederek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AMAÇ BELEDİYEYİ ÇALIŞMAZ HALE GETİRMEK

Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Deveci, şunları söyledi: Bunlar alacaklarını belediyeden zaten almışlar. Ekstradan bir şeyler daha almaya çalışıyorlar. Personelin çay ocağındaki buzdolabı, çay kazanı, bardak, kaşıkları haczettiler. Göreve başladığım ilk günden beri hacizlerle borçlarla uğraşıyorum. Bunları amacı belediyeyi çalışamaz hale getirmek.



AKP, ESKİ BAŞKANI ADAY GÖSTERMEMİŞTİ 20014-2019 yılları arasında Atakum Belediye Başkanı olarak görev yapan AKP'li İsak Taşçı, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi. Taşçı'nın yerine dönemin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi. Millet İttifakı adayı CHP'li Cemil Deveci oyların yüzde 48.47'sini alarak Atakum Belediye Başkanı seçildi.

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