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CHP’li belediyenin çay bardağı ve kaşıklarını bile haciz ettiler

Samsun'da akılalmaz olay! Atakum Belediyesi 31 Mart 2019 seçimleri öncesi 46 günde 37.5 ton lop et satın aldı. Seçimlerde belediye AKP'den CHP'ye geçince alacaklılar sıraya girdi. 37.5 ton etin karşılığı 1 milyon 628 bin lirayı isteyen şirket, belediyenin çay ocağındaki buzdolabı, kazan, bardak ve kaşıkları haczetti. CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bunlar alacaklarını almışlar. Sahte evraklarla ekstra para almaya çalışıyorlar. Amaçları belediyeyi çalışamaz hale getirmek" diyerek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
10:53 -
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CHP’li belediyenin çay bardağı ve kaşıklarını bile haciz ettiler

Samsun’a bağlı Atakum Belediyesi, geçen yıl yapılan 31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçti. Görevi İsak Taşçı‘dan devralan Cemil Deveci başkanlık koltuğuna oturdu. Bu değişiklikten sonra alacaklılar belediyenin kapısını aşındırmaya başladı. Belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat şirketinin seçimlerden önce, 2 Şubat- 26 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece bir firmadan 37.5 ton lop et aldığı ve 1 milyon 628 bin lira fatura kesildiği belirlendi.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eti satan firma, AKP’li İsak Taşçı’nın yerine CHP’li Cemil Deveci’nin gelmesinin ardından alacaklarını tahsil etmek için belediyeye ait iki tesise haciz işlemi uyguladı. Personelin çay, kahve içtiği belediye içindeki çay ocağındaki ekipmanlar haczedildi. Belediye Başkanı Cemil Deveci; Atakum İmar İnşaat’ın kapatılıp, yerine yeni bir şirket kurulup, et firmasının sahte evrak düzenleyerek belediyeden para almaya çalıştığını iddia ederek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, görev geldiği ilk günden beri haciz ve borçlarla boğuştuğunu söyledi. (FOTO: SÖZCÜ)

AMAÇ BELEDİYEYİ ÇALIŞMAZ HALE GETİRMEK

Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Deveci, şunları söyledi: Bunlar alacaklarını belediyeden zaten almışlar. Ekstradan bir şeyler daha almaya çalışıyorlar. Personelin çay ocağındaki buzdolabı, çay kazanı, bardak, kaşıkları haczettiler. Göreve başladığım ilk günden beri hacizlerle borçlarla uğraşıyorum. Bunları amacı belediyeyi çalışamaz hale getirmek.

AKP, ESKİ BAŞKANI ADAY GÖSTERMEMİŞTİ
20014-2019 yılları arasında Atakum Belediye Başkanı olarak görev yapan AKP'li İsak Taşçı, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi. Taşçı'nın yerine dönemin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi. Millet İttifakı adayı CHP'li Cemil Deveci oyların yüzde 48.47'sini alarak Atakum Belediye Başkanı seçildi.

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