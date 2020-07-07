CHP’li belediyenin kurban bağışı alması da engellenmek istendi

Mecliste görüşülen konulardan birisi de Kurban Bayramı’nda Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü, bunların kesimi ve bu bağışların aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması oldu. AKP’li üyelerin karşı oy kullanmasına rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ”Bizim aşevimiz 15 bin kişiye sıcak yemek sunma kapasitesi olan bir dayanışma merkezidir. Ayrı bir hesabı var. Bu hesap 2007’den beri açık. Vatandaşlarımız para yatırıp iyilik yapıyor. Çünkü biliyorlar ki o bağışlar, yoksul vatandaşlarımıza yardım olarak sunuluyor. Hiçbir şekilde yoksullara yapılan yardımlar engellenemeyecek” dedi.