Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li belediyenin kurban bağışı alması da engellenmek istendi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 2020 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nisan ayında İçişleri Bakanlığı tarafından aşevi bağış hesaplarına bloke konulan CHP'li belediyenin AKP'li meclis üyeleri dün akşamki meclis toplantısında da aşevi için kurban bağışlarını engellemek istedi.

Kemal ATLAN
14:44 -
Haberler Gündem
CHP’li belediyenin kurban bağışı alması da engellenmek istendi

Mecliste görüşülen konulardan birisi de Kurban Bayramı’nda Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü, bunların kesimi ve bu bağışların aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması oldu. AKP’li üyelerin karşı oy kullanmasına rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ”Bizim aşevimiz 15 bin kişiye sıcak yemek sunma kapasitesi olan bir dayanışma merkezidir. Ayrı bir hesabı var. Bu hesap 2007’den beri açık. Vatandaşlarımız para yatırıp iyilik yapıyor. Çünkü biliyorlar ki o bağışlar, yoksul vatandaşlarımıza yardım olarak sunuluyor. Hiçbir şekilde yoksullara yapılan yardımlar engellenemeyecek” dedi.

İLGİLİ HABERHesapları bloke edilen CHP'li belediyeler aşevi hizmetine devam ediyorHesapları bloke edilen CHP'li belediyeler aşevi hizmetine devam ediyor

 

Son güncelleme: 14:51 07.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more