CHP’li Budak: Son iki yılda 3 milyon 500 bin kişi işsiz kaldı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, düzenlediği basın toplantısında “Belki farkında değilsiniz ama Z kuşağı kadar EYT kuşağı da size artık oy moy vermeyecek. AKP iktidarını Z kuşağı ile EYT kuşağı el ele götürecek” diye konuştu.

“VATANDAŞA LAYIK GÖRDÜĞÜ DESTEK GÜNLÜK 18 TL”

“Bütün veriler, istihdamda uzun süredir yaşanan sıkışmanın artık bir depreme dönüştüğünü gösteriyor” diyen Budak konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Türkiye birkaç yıldır ciddi bir istihdam daralması yaşıyor. Başkanlık sistemi altında son iki yılda 3 milyon 500 bin kişi işini kaybetti.

* İstihdam kaybı yaşamayan sektör yok. İş aramayan ancak iş bulsa çalışacak kişi sayısı 4 milyon 460 bine yükseldi.

* Bugünkü iktidarın yönetimi altında, TÜİK’in rakamlarına göre 4 milyon 460 bin kişi geleceğe olan inancını kaybetti. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir durum görülmedi.

* Geçen sene bu rakam 2 milyon 285 bin kişiydi. Bir yılda iki kat artmış durumda. Asıl büyük etki kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının kaldırılmasıyla görülecek.

* Zaten iktidar pandemi sırasında işsiz kalanlara da hak ettiği desteği vermedi. Nisan-Haziran 2020 döneminde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara nakdi ücret desteği kapsamında toplam 1 milyon 705 bin 147 kişiye, 2 milyar 801 milyon 754 bin TL ödeme yapıldı.

* Kişi başı ortalama aylık 548 lira, günlük 18 lira. Tek adam rejiminin işte vatandaşına layık gördüğü destek bu. Günlük 18 TL.

“ALT LİMİTTEN BİLE DAHA DÜŞÜK ÖDEME YAPILMIŞ”

Mevzuat gereği kısa çalışma ödeneğinin alt limiti, brüt asgari ücretin yüzde 60’ı olan 1.752 TL’den az olamayacağını belirten Budak, konuşmasını şöyle noktaladı:

* Ancak, İŞKUR’un işsizlik fonu Haziran ayı bülteninde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kısa çalışma ödeneği alan kişi ve toplam ödeme rakamları verilmiş.

* Bültende verilen rakamlara göre, bir kişiye Nisan ayında 1.573 TL, Mayıs ayında 1.694 TL, Haziran ayında ise, 1.336 TL ödeme yapılmış. Nasıl oluyor da yapılan ödemenin ortalaması alt limitten daha düşük çıkabiliyor?

* İşsizlik maaşı ödemeleri ise acınacak bir noktaya geldi adeta pandemi sürecinde iflas etti. Mayıs ayında başvuran her yüz kişiden sadece 9 tanesi işsizlik maaşı almaya hak kazanabildi.

* İlk 5 ayda işsizlik maaşı başvurusu yapan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı ancak yalnızca her başvuran 3 kişiden biri işsizlik maaşı alabildi.

* Bir diğer gerçek gündem maddesi emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetidir. İşsizliğin kronik bir sorun haline geldiği, genç işsizliğinin çığ gibi büyüdüğü bir ülkede artık 40 – 45 yaş civarındaki insanlara kimse iş vermiyor!

* Emekli olamıyorlar ama iş de bulamıyorlar. Sosyal güvenceden de mahrumlar. EYT mağdurlarını daha ne daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Belki farkında değilsiniz ama Z kuşağı kadar EYT kuşağı da size artık oy moy vermeyecek. AKP iktidarını Z kuşağı ile EYT kuşağı el ele götürecek.