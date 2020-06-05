CHP’li Bulut: Adana zehir soluyacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin, 2020 yılı itibariyle planladığı yeni kömür yatırımları büyüklüğü açısından dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk sırada olduğunu kaydetti.

İKTİDAR ISRAR EDİYOR

CHP'li Burhanettin Bulut, “Adana'nın Yumurtalık İlçesi Sugözü sahilinde Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesi yapılmak istenmektedir. Türkiye'de termik santrallerde ısrar edilmesi iktidarın doğaya ve insan sağlığına bakışının özetidir” dedi.

HER BEŞ ÖLÜMDEN BİRİ HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI

Bulut, her beş kişiden birinin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybeden Adana'da da havadaki kirletici maddelerin (PM10) Türkiye'de belirlenmiş sınır değerin iki katı, Dünya Sağlık Örgütü tavsiye değerlerinin ise dört katı üzerinde olduğunu söyledi.

BAKAN'A, TERMİK SANTRAL SORULARI

Bulut, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

* Termik santralin, Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığı iddiası doğru mudur?

* Termik santralin, ÇED Raporu'nda ölçülen hava kirliliği verilerinin ulusal limit değerleri karşılamadığı ortadayken, santrale ÇED olumlu kararı neden verilmiştir?

* Adana'da yıllara bağlı ayrı ayrı gösterilmek üzere son 10 yılda kaç kişi solunum yolları hastalıklardan hayatını kaybetmiştir?

* Türkiye´de bulunan kömür santrallerinin sayısı ne kadardır? Bu santrallerin insan sağlığı üzerinde, havada ve denizde, tüm ekolojik sistemde yarattığı etkiler üzerine çalışmalar yapılmakta mıdır?

* Termik santrallerin Adana'da kanser oranını artırdığına yönelik herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?