CHP’li Bulut’tan ‘İnce’ açıklaması: Partide bir kargaşa varmış gibi görüntü sergiliyor ama doğru değil

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, partisinden ayrılmayacağını ancak yeni bir hareket başlatacağını duyuran Muharrem İnce’nin açıklamalarıyla ilgili konuştu. İnce’yle ilgili bilgileri kamuoyundan aldıklarını belirten Bulut, şunları söyledi:

“CHP’nin Muharrem İnce’ye ilişkin özel bir düşüncesi yok. Kendisi çocukluktan beri partilimiz. İnce’nin halk hareketi başlaması partiye dönüşür mü bilemem ama CHP’nin köklü kurumları, kurulları var. Genel Başkanlık dışında bunların hemen hepsinde, her yerde görev almış birisi, nerede ne konuşulur, ne yapılır daha iyi bilir. CHP bir kargaşa varmış gibi görüntü sergiliyor ama bu doğru değil. CHP lider odaklı bir parti değil, kişilerin siyasi geleceği üzerine kurgulanan bir parti değil. Genel başkanlar değişir ama parti değişmez. Kişilerin anlayışına göre şekillenmez, delegenin anlayışına göre şekillenir.”

EYT'LİLERİ KANDIRIYORLAR

Emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, EYT'lilerin kandırıldığını belirterek “Bunlar seçim vaadi olarak kullanılıyor. Seçim bittikten sonra unutuluyorlar. EYT'liler bu pandemi de çok mağdur oldular. Sebebi de pandemide ilk çıkartılanlar yaşı gelmiş olanlar oldu. Şimdi EYT'liler daha çok mağdurlar eskiye göre…” dedi.

İLGİLİ HABER Gözler kritik toplantıda... CHP MYK'da gündem Muharrem İnce!