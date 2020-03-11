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CHP’li Çakırözer: Tutuklu gazeteciler bırakılmalı!

Gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklanan gazetecileri ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
CHP’li Çakırözer: Tutuklu gazeteciler bırakılmalı!

Çakırözer, Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Çakırözer, “Silivri'de bu gazetecilere yaşatılanlar ayıptır, vicdansızlıktır, hukuksuzluktur. Meselenin bir MİT mensubu şehit cenazesinin çok ötesinde, basına gözdağı verme, susturma, korkutma meselesi olduğu açıktır.

* Bu gazetecilerin tamamı Odatv, Yeniçağ, Yeni Yaşam gazetelerinde yazarlık, muhabirlik, yöneticilik yapan bu basın emekçilerinin tamamı derhal serbest bırakılmalıdır. Bunun yolu mahkemeden geçecekse iddianameleri en kısa sürede tamamlanarak hakim karışışını çıkmaları sağlanmalıdır” dedi.

Son güncelleme: 06:03 11.03.2020
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